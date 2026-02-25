Qua, 25 de Fevereiro

Economia

Abes, Abria e Brasscom fazem manifesto conjunto por ausência de votação do Redata

As associações apontam que o Brasil segue ampliando seu déficit na balança comercial de serviços de computação e informação

A nota foi assinada pela Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes), Associação Brasileira de Inteligência Artificial (Abria) e a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom)

As associações que representam empresas de softwares, inteligência artificial e tecnologia se uniram em um manifesto conjunto contra a ausência de votação do projeto de lei que iria regulamentar o Redata.

Sem isso, a Medida Provisória (MP) que criou o Redata perde a validade. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados na noite da terça-feira, 24, e a expectativa era de que os senadores realizassem a votação nesta quarta-feira, 25, antes da caducidade da MP.

"O Brasil perde mais uma oportunidade de avançar na transformação digital", afirmaram as associações. "Sem infraestrutura computacional competitiva no Brasil, pagamos mais caro, dependemos mais do exterior e não avançamos em autonomia tecnológica".

A nota foi assinada pela Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes), Associação Brasileira de Inteligência Artificial (Abria) e a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom).

As associações apontam que o Brasil segue ampliando seu déficit na balança comercial de serviços de computação e informação - que já ultrapassou US$ 7,9 bilhões em 2025. Enquanto isso, investidores globais aguardam a segurança jurídica necessária para aportar recursos na infraestrutura digital no mercado local, afirmaram.

"A ausência de incentivos adequados não penaliza apenas empresas e investidores. Ela vitima diretamente toda a sociedade brasileira: o trabalhador que usa tecnologia para empreender e gerar renda, o jovem que estuda e se conecta ao mundo digital, o cidadão que utiliza plataformas para relações sociais e entretenimento, e os setores usuários de serviços digitais.

