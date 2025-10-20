A- A+

ABESPETRO ABESPetro: licenciamento da Margem Equatorial é passo histórico para autossuficiência A Associação ressalta que há uma corrida contra o tempo, já que desde 2018 o Brasil não perfura poços em novas fronteiras exploratórias

A Associação Brasileira das Empresas de Bens e Serviços de Petróleo (ABESPetro) definiu como um "passo histórico do Brasil na trajetória para manter a autossuficiência em petróleo" a permissão para a Petrobras perfurar um poço exploratório no bloco FZA-M-059, localizado na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira.

A ABESPetro ressalta ainda que há uma corrida contra o tempo, já que desde 2018 o Brasil não perfura poços em novas fronteiras exploratórias.

A licença para exploração de petróleo na Margem Equatorial vai permitir ao Brasil "avançar em sua segurança energética, além de abrir oportunidades para sua indústria e para a melhoria de seus indicadores socioeconômicos, sendo de particular relevância para as regiões Norte e Nordeste do País", diz a entidade que representa 55 empresas de bens e serviços aplicados na exploração e produção de óleo e gás.

Sobre a Petrobras, a entidade comenta que a estatal, há décadas, é a "locomotiva" do setor e indutora de grandes avanços para a economia brasileira. "A evolução energética permanece em sua desejável e inevitável trajetória, mas o petróleo vai permanecer como fonte da matriz energética global por muitas décadas. O petróleo é elemento fundamental para a superação dos desafios deste processo", pontua.



