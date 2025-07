Abiec: Tarifa retém em portos ou em alto-mar 30 mil toneladas de carne destinadas aos EUA

A- A+

A indústria exportadora de carne bovina estima que cerca de 30 mil toneladas de mercadoria com destino aos Estados Unidos estão paradas em alto-mar após o anúncio do governo norte-americano de imposição de tarifa adicional de 50% sobre produtos importados brasileiros.

"Temos cerca de 30 mil toneladas de carne bovina produzidas que estão nos portos ou em alto-mar. A nossa preocupação é como será o desdobramento a partir de 1º de agosto", afirmou o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Roberto Perosa, a jornalistas após reunião do setor agropecuário no âmbito do comitê interministerial do governo que discute a reação do Executivo ao tarifaço dos EUA.

"É um volume em torno de US$ 150 milhões a US$ 160 milhões que já estão produzidos e a caminho dos Estados Unidos. É uma preocupação adicional ao produtor de carne bovina", apontou.

De acordo com Perosa, a sobretaxa de 50% torna inviável a exportação de carne bovina aos EUA, o segundo maior comprador da proteína brasileira, atrás apenas da China. "Os frigoríficos já estão parando de produzir carne destinada aos Estados Unidos, haja vista a incerteza da taxação", disse. Hoje, a carne bovina brasileira é exportada ao país com imposto da ordem de 36%.



Perosa afirmou que o setor levou a indicação ao governo de que negociação com os Estados Unidos precisa continuar. "Nossa sugestão de imediato é, se possível, uma prorrogação do início dessa taxação porque existem contratos em andamento e não há tempo hábil de desfazer esses contratos até dia 1º", observou o presidente da Abiec.

Ele disse ainda que a indústria brasileira está em negociação com os importadores norte-americanos em apoio às negociações do governo federal, levando a relevância dos números para ter a prorrogação ou reversão da medida.

"Hoje nós complementamos a produção americana, que está em seu menor ciclo pecuário dos últimos 80 anos e o Brasil exporta basicamente o que é utilizado para produção de hambúrgueres, caso do dianteiro bovino", disse Perosa.

