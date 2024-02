Abilio Diniz: alerta de cardiologista aos 29 anos mudou a vida de empresário

A- A+

Um dos empresários mais bem sucedidos do país, Abilio Diniz morreu aos 87 anos, em São Paulo, neste domingo (18). Em família, uma das principais características dele era a busca pela vida saudável, seja praticando esportes ou buscando reduzir ao máximo o estresse dispensável. Mas, o ponto de virada no estilo de vida do líder do gestor foi uma consulta com seu cardiologista.

Conhecido por estar à frente do Grupo Pão de Açúcar (GPA), além de participações em grandes empresas do varejo como Carrefour Brasil, Casas Bahia, Ponto Frio, Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) e também na BRF, Abilio precisou trabalhar ativamente para reduzir o estresse. Segundo ele, a preocupação começou aos 29 anos, após uma consulta com um cardiologista que alertou sobre os riscos da tensão no dia a dia.

Amante de vários esportes, o empresário passou a realizar vários programas de bem estar dentro de suas empresas e fez campanhas para incentivar funcionários a levar uma vida mais saudável, com a prática de exercícios regulares, principalmente corrida.

Em participação no podcast Flow, Abilio afirmou que aos 11 anos o esporte passou a ser regular em sua vida. Dois anos depois, aos 13, passou a praticar outros esportes além do futebol, como boxe, judô, e capoeira.

"Busquei com meu pai um dinheirinho e comecei a treinar lá. Treinei boxe, competi bastante, até hoje treino boxe. E aí voltei para a várzea. De apanhar, passei a bater" contou o empresário.

Em último post feito no seu Instagram, o empresário também falou sobre a paixão por esportes na neve. Nesta última viagem, ele lamentou não poder esquiar, já que estava se recuperando de duas cirurgias no joelho.

Ele chegou a atuar profissionalmente em modalidades como automobilismo, polo e motonáutica — sendo inclusive premiado. Há alguns anos revelou sua agenda esportiva durante a semana: jogava squash duas vezes, treinava boxe, corria na esteira, fazia bicicleta e, quando estava machucado, nadava. Também fazia fortalecimento muscular das pernas e braços. A piscina e a academia, dizia, eram uma espécie de válvula de escape para o stress cotidiano.

Em sua última postagem em redes sociais, em 17 de janeiro passado, revelou uma frustração: não poderia esquiar nestas férias. Em vídeo gravado em meio a uma paisagem repleta de neve, ele revelou que estava se recuperando de duas cirurgias no joelho. Mas garantiu que esperava em breve poder voltar a praticar um dos seus esportes preferidos com a família.

Defensor de uma vida saudável, há alguns anos, Diniz enxergou no nascimento dos filhos mais novos — Rafaela, que nasceu em 2006 e Miguel, em 2009 — mais um incentivo para cuidar da saúde do corpo e da mente. Tanto que o empresário lançou uma plataforma digital gratuita (a plenae.com) voltada à longevidade com bem-estar.

Veja também

luto Economista, ativista e vice-presidente do conselho do Masp: quem é Geyze, viúva de Abilio Diniz