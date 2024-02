Abilio Diniz: árvore genealógica mostra quem é quem entre os herdeiros do empresário bilionário

A- A+

O empresário Abilio Diniz, um dos mais importantes e influentes do Brasil nas últimas quatro décadas, morreu aos 87 anos, em São Paulo, neste domingo. Segundo o ranking da Forbes, ele era o 31º brasileiro mais rico do mundo, com patrimônio estimado em US$ 2 bilhões (R$ 9,9 bilhões, na cotação atual). Diniz teve 6 filhos de 2 casamentos, que juntos da viúva Geyze Diniz, devem ser os herdeiros de sua fortuna.

Saiba mais sobre os filhos do empresário abaixo:

Ana Maria Diniz

A primogênita Ana Maria Diniz, de 63 anos, é a primeira filha do empresário com Maria Auriluce Falleiros. Nascida quando o pai tinha 24 anos, ela é casada com Luiz Felipe D'Avila, político filiado ao Partido Novo. Além disso, é mãe de quatro filhos e tem quatro netos.

Ana Maria iniciou a carreira no Grupo Pão de Açúcar, onde passou 17 anos e fundou, nos anos 90, o Instituto Pão de Açúcar. Em 2003, a empresária deixou o grupo da família e abriu uma consultoria própria, a Axialent, onde trabalhou por 10 anos. Atualmente, atua como presidente do Instituto Península.

João Paulo Diniz

O segundo filho de Abilio com Mariluce foi João Paulo. Investidor e empresário, ele morreu em 2022, aos 58 anos, após um infarto. João Paulo deixou quatro filhos e a esposa, Ana Garcia. Na ocasião, o pai se manifestou nas redes sociais e afirmou ter sofrido o "golpe mais duro" de sua vida, com o falecimento do filho.

"Ontem a vida me deu o golpe mais duro que eu poderia receber e eu estou completamente sem chão. A dor que eu sinto é inexplicável. Meu filho João Paulo me deixou aos 58 anos, invertendo a lei natural da vida", escreveu Diniz.

Assim como o pai, João Paulo Diniz era amante dos esportes. Horas antes de passar mal em casa, o empresário havia saído para correr. O filho do milionário tinha um diagnóstico de hipertrofia no miocárdio desde os 28 anos, segundo o colunista do GLOBO Lauro Jardim. A doença foi relatada no livro de Abílio Diniz "Caminhos e escolhas", lançado em 2004.

João Paulo foi fundador da Componente, empresa de investimentos que administrava seus negócios. Ele também fez parte do Grupo Pão de Açúcar na década de 1990, e era sócio de restaurantes em São Paulo e academias de ginástica.

Em 2001, João Paulo Diniz passou por um acidente aéreo no litoral de São Paulo. O helicóptero onde ele estava, ao lado da então namorada, a modelo Fernanda Voguel, caiu. Ele e o co-piloto sobreviveram. Ela não resistiu aos ferimentos.



Pedro Paulo Diniz

Nos anos 90, Pedro Paulo, hoje com 53 anos, despontou como promessa para o automobilismo brasileiro na Fórmula 1. Entre 1995 e 2000, foram 98 corridas por quatro equipes diferentes (Forti, Ligier, Arrows e Sauber). Somou apenas 10 pontos, mas terminou 26 corridas entre os 10 primeiros – em uma época em que apenas os seis primeiros somavam pontos.

Apesar do avanço na competição, ele viveu alguns acidentes preocupantes, que o afastaram dos volantes. Mesmo fora das pistas, ele chegou a trabalhar nos bastidores, mas acabou se aposentando no mundo da corrida em 2001.

Atualmente, longe dos holofotes, Pedro administra sua fazenda, a Fazenda da Toca, na cidade de Itirapina (SP), a 200km da capital. Ele vive na propriedade com a atual esposa, Fernanda Nizzato, e dois filhos.

Nas últimas décadas, Pedro Paulo está na dianteira em práticas agrícolas sustentáveis e produtos orgânicos, combinando agropecuária e preservação ambiental. Pedro é sócio da Rizoma Partners, empresa que busca mudar o paradigma da agricultura, promovendo produção eficiente que olha os indicadores ambientais.

Adriana Diniz

Adriana, de 55 anos, não se envolveu com os negócios da família. A filha de Diniz leva uma vida privada, distante dos holofotes. Ela foi casada com Marcelo Abrão, dono da marca de roupas masculinas Y/Man (antiga Yatchsman), e é mãe de sete filhos.

Rafaela e Miguel Diniz

Os caçulas da família, Rafaela e Miguel, frutos do casamento de Diniz com Geyze, ainda são menores. O mais novo, de 14 anos, nasceu quando o pai já tinha 73. Já a mais velha, atualmente com 17 anos, apareceu em publicações nas redes sociais da mãe cantando em um evento para familiares e amigos, em setembro.

Abílio Diniz deixou ainda mais de 15 netos. Veja abaixo:

Filhos de Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila:

Bruna Diniz Caloi (38 anos), com Bruno Antonio Caloi Júnior

Anna Bianca Diniz Caloi (37 anos), com Bruno Antonio Caloi Júnior

Andrea Diniz D’Ávila (29 anos), com Filipe D’Ávila

João Luis Diniz D’Ávila (27 anos), com Filipe D’Ávila

Filhos de João Paulo Falleiros dos Santos Diniz:

Abílio Mott Diniz (27 anos), com Paula Mott

Rafael Mott Diniz (24 anos), com Paula Mott

Eduardo Carvalho Diniz (13 anos), com Ana Garcia

Joana Carvalho Diniz (10 anos), com Ana Garcia

Filhos de Adriana Falleiros dos Santos Diniz:

Lucas Diniz Abrão (32 anos), com Marcelo Abrão

Marcella Diniz Abrão (30 anos), com Marcelo Abrão

Gabriel Diniz Abrão (28 anos), com Marcelo Abrão

Luana Diniz Abrão (27 anos), com Marcelo Abrão

Valentim Diniz Abrão (26 anos), com Marcelo Abrão

Matheus Diniz Abrão (24 anos), com Marcelo Abrão

Juliana Diniz de Raphael (16 anos), com José Roberto de Raphael

Filhos de Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz:

Pedro Floresti Diniz (17 anos), com Tatiane Floresti

Catarina Floresti Diniz (15 anos), com Tatiane Floresti

Rafaela Marchesi Diniz e Miguel Marchesi Diniz não têm filhos

