NEGÓCIOS Abilio Diniz: Quem vai ser o sucessor do empresário nos negócios da família? Conheça os herdeiros Varejista teve seis filhos ao longo da vida e suas empresas do pai acumulam fortuna de R$ 10 bilhões

O empresário Abilio Diniz, um dos mais importantes e influentes do Brasil nas últimas quatro décadas, morreu aos 87 anos, em São Paulo, neste domingo.



Atualmente, ele era o 31º brasileiro mais rico do mundo, com patrimônio estimado em US$ 2 bilhões (R$ 9,9 bilhões, na cotação atual), segundo o ranking em tempo real pela Forbes. Com o falecimento, as empresas podem passar a ser administradas pelos filhos, que já têm suas próprias carreiras.

A Península, a empresa de participações da família Diniz, é atualmente o segundo maior acionista do Carrefour global. Detém 8,4% de participação e 13,73% do capital votante — à sua frente fica apenas a família Moulin, proprietária da loja de luxo Galeries Lafayette. Abilio era o presidente do conselho da Península.

Conheça os possíveis sucessores de Abilio Diniz:

Ana Maria Diniz

A primogênita Ana Maria Diniz, de 63 anos, é a primeira filha do empresário com Maria Auriluce Falleiros. Nascida quando o pai tinha 24 anos, ela é casada com Luiz Felipe D'Avila, político filiado ao Partido Novo. Além disso, é mãe de quatro filhos e tem quatro netos.

Ana Maria iniciou a carreira no Grupo Pão de Açúcar, onde passou 17 anos e fundou, nos anos 90, o Instituto Pão de Açúcar. Em 2003, a empresária deixou o grupo da família e abriu uma consultoria própria, a Axialent, onde trabalhou por 10 anos. Atualmente, atua como presidente do Instituto Península.

João Paulo Diniz

O segundo filho de Abilio com Mariluce foi João Paulo. Investidor e empresário, ele morreu em 2022, aos 58 anos, após um infarto. João Paulo deixou quatro filhos e a esposa, Ana Garcia. Na ocasião, o pai se manifestou nas redes sociais e afirmou ter sofrido o "golpe mais duro" de sua vida, com o falecimento do filho.

"Ontem a vida me deu o golpe mais duro que eu poderia receber e eu estou completamente sem chão. A dor que eu sinto é inexplicável. Meu filho João Paulo me deixou aos 58 anos, invertendo a lei natural da vida", escreveu Diniz.

Assim como o pai, João Paulo Diniz era amante dos esportes. Horas antes de passar mal em casa, o empresário havia saído para correr. O filho do milionário tinha um diagnóstico de hipertrofia no miocárdio desde os 28 anos, segundo o colunista do Globo Lauro Jardim. A doença foi relatada no livro de Abílio Diniz "Caminhos e escolhas", lançado em 2004.

João Paulo foi fundador da Componente, empresa de investimentos que administrava seus negócios. Ele também fez parte do Grupo Pão de Açúcar na década de 1990, e era sócio de restaurantes em São Paulo e academias de ginástica.

Em 2001, João Paulo Diniz passou por um acidente aéreo no litoral de São Paulo. O helicóptero onde ele estava, ao lado da então namorada, a modelo Fernanda Voguel, caiu. Ele e o co-piloto sobreviveram. Ela não resistiu aos ferimentos.



Pedro Paulo Diniz

Nos anos 90, Pedro Paulo, hoje com 53 anos, despontou como promessa para o automobilismo brasileiro na Fórmula 1. Entre 1995 e 2000, foram 98 corridas por quatro equipes diferentes (Forti, Ligier, Arrows e Sauber). Somou apenas 10 pontos, mas terminou 26 corridas entre os 10 primeiros – em uma época em que apenas os seis primeiros somavam pontos.

Apesar do avanço na competição, ele viveu alguns acidentes preocupantes, que o afastaram dos volantes. Mesmo fora das pistas, ele chegou a trabalhar nos bastidores, mas acabou se aposentando no mundo da corrida em 2001.

Atualmente, longe dos holofotes, Pedro administra sua fazenda, a Fazenda da Toca, na cidade de Itirapina (SP), a 200km da capital. Ele vive na propriedade com a esposa Tatiane Floresti e dois filhos.

Nas últimas décadas, Pedro Paulo está na dianteira em práticas agrícolas sustentáveis e produtos orgânicos, combinando agropecuária e preservação ambiental. Pedro é sócio da Rizoma Partners, empresa que busca mudar o paradigma da agricultura, promovendo produção eficiente que olha os indicadores ambientais.

Adriana Diniz

Adriana, de 55 anos, não se envolveu com os negócios da família. A filha de Diniz leva uma vida privada, distante dos holofotes. Ela foi casada com Marcelo Abrão, dono da marca de roupas masculinas Y/Man (antiga Yatchsman), e é mãe de seis filhos.

Rafaela e Miguel Diniz

Os caçulas da família, Rafaela e Miguel, frutos do casamento de Diniz com Geyze, ainda são menores. O mais novo, de 14 anos, nasceu quando o pai já tinha 73. Já a mais velha, atualmente com 17 anos, apareceu em publicações nas redes sociais da mãe cantando em um evento para familiares e amigos, em setembro.

