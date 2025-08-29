Sex, 29 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta29/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TARIFAS

Abimapi esclarece que 50% do panetone exportado pelo Brasil vai para os EUA

A Associação estima que 75% dos embarques de panetones brasileiros aos Estados Unidos estão "sob risco"

Reportar Erro
A Abimapi estima que 75% dos embarques de panetones brasileiros aos Estados Unidos estão "sob risco" em virtude do tarifaço de 50% A Abimapi estima que 75% dos embarques de panetones brasileiros aos Estados Unidos estão "sob risco" em virtude do tarifaço de 50%  - Foto: Reprodução/Pixabay

A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados (Abimapi) esclareceu que mais da metade do panetone brasileiro exportado vai para os Estados Unidos, e não a metade de toda produção brasileira de panetone, conforme informação distribuída na quarta-feira, 27.

A Abimapi estima que 75% dos embarques de panetones brasileiros aos Estados Unidos estão "sob risco" em virtude do tarifaço de 50% imposto sobre produtos brasileiros importados.

Leia também

• Governo tenta ter 'armas' contra tarifaço de Trump, mas não vê atuação imediata

• Haddad: Brasil não pode estar entre as 10 maiores economias do mundo e entre os mais desiguais

• Brasil estuda responder a Trump com tarifas recíprocas

Reportar Erro

Veja também

Newsletter