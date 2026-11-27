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Ministério da Fazenda Abimaq: indicação de Trabuco para Ministério da Fazenda é recebida com 'otimismo' A associação destaca que Trabuco sempre foi próximo ao setor produtivo

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) vê com "otimismo" a escolha de Luiz Carlos Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda no próximo governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Em nota, a associação diz que Trabuco sempre manteve uma relação próxima com a indústria e com a Abimaq e demonstrou, ao longo dos anos, especial atenção ao fortalecimento do setor produtivo, à indústria brasileira e à importância dos investimentos para o desenvolvimento econômico.

"A indicação representa, portanto, uma perspectiva positiva de diálogo com o setor produtivo e com o mercado, além de abrir espaço para uma condução da política econômica pautada pela previsibilidade, responsabilidade fiscal e compromisso com o crescimento.

Para a indústria brasileira de máquinas e equipamentos, é fundamental que o novo ministro tenha como prioridades a recuperação dos investimentos, a redução sustentável das taxas de juros, a ampliação do acesso ao crédito e o fortalecimento da competitividade da indústria nacional", acrescenta a Abimaq no texto.

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