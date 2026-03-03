A- A+

EFEITOS ECONÔMICOS Abiquim: Impacto do conflito é indireto, em energia, fertilizantes e petroquímicos básicos A associação relata que o Irã produz cerca de 3,5 milhões de barris de petróleo por dia

Apesar de não haver, no momento, ruptura operacional nas cadeias de suprimento de produtos químicos que atendem ao Brasil em razão do conflito entre os Estados Unidos e o Irã, o impacto ocorre por vias indiretas e sistêmicas, afirma a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim).

Os setores de energia, fertilizantes, petroquímicos básicos e o câmbio são os principais pontos de atenção para a entidade.

A Abiquim relata que o Irã produz cerca de 3,5 milhões de barris de petróleo por dia e que o Estreito de Ormuz concentra aproximadamente 20% da oferta e 25% do comércio marítimo global de petróleo.

"Qualquer restrição prolongada ao tráfego na região pode pressionar o preço do barril Brent, afetando diretamente a nafta petroquímica - principal insumo da indústria química brasileira", afirma a associação em nota.

O Brasil é exportador líquido de petróleo, mas importador líquido de derivados, como diesel, GLP e nafta. Assim, uma elevação sustentada do Brent tende a impactar custos industriais, fretes internacionais e inflação doméstica.

Nas contas da Abiquim, caso o petróleo Brent suba US$ 20, o custo variável dos petroquímicos aumenta de forma relevante, podendo reduzir o spread petroquímico entre 10% e 25%, dependendo das condições de mercado.

Além disso, o Irã é importante exportador de ureia e amônia e o Brasil importa cerca de 85% dos fertilizantes que consome. "Eventual restrição das exportações iranianas tende a elevar o preço da ureia nitrogenada, impactando diretamente o agronegócio, pressionando alimentos e encarecendo insumos nitrogenados utilizados pela própria indústria química", afirma a nota da associação.

A entidade menciona ainda que o Irã é também grande exportador de metanol e intermediários como formaldeído, resinas termofixas, MTBE e ácido acético. Assim, no caso de restrição da oferta desses produtos, os preços globais tendem a subir, pressionando custos de produtores de resinas e especialidades no Brasil.

Por fim, a Abiquim argumenta que os conflitos no Oriente Médio costumam gerar fluxo para ativos considerados mais seguros, como dólar e Treasuries, resultando em desvalorização do real e maior volatilidade. "Um câmbio mais depreciado favorece exportadores de commodities, mas encarece importações industriais e investimentos em Capex com equipamentos importados", complementa a associação.

A Abiquim aponta três possíveis cenários traçados para o conflito. O primeiro é de alta temporária do petróleo, volatilidade cambial moderada e impacto inflacionário controlável. O segundo, que envolveria um bloqueio prolongado do Estreito de Ormuz, levaria o Brent acima de US$ 100, o que geraria "pressão inflacionária global, aperto monetário mais longo no Brasil e impacto elevado sobre fertilizantes e nafta". Por fim, o pior cenário desenhado pela associação é de um "choque energético persistente", com redesenho das cadeias de suprimento e impacto severo sobre a indústria química global.

"O atual cenário reforça a centralidade de pautas estratégicas para o País e para o desenho de eventuais políticas industriais voltadas à redução da vulnerabilidade energética em cadeias essenciais, bem como à diminuição da dependência de insumos importados - como a nafta petroquímica - e de produtos químicos estratégicos, a exemplo dos fertilizantes nitrogenados", afirma a Abiquim.

A associação afirma ainda que seguirá monitorando atentamente os desdobramentos do conflito, defendendo soluções diplomáticas e ressaltando a importância de políticas estruturantes capazes de ampliar a resiliência, a competitividade e a segurança produtiva da indústria química brasileira.



