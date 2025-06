A- A+

LOCAÇÃO Abla projeta alta de 15% na procura por aluguel de carros em junho com férias e festividades Os Estados com tradição junina, entre eles Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Alagoas, Minas Gerais e Goiás, deverão puxar o aumento de demanda pela locação

A Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla) projeta uma alta de 15% na procura por aluguel de carros em junho em comparação com abril e maio, meses de baixa temporada. O crescimento deve ser impulsionado pela aproximação das férias de meio do ano e festividades típicas do período.

Os Estados com tradição junina, entre eles Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Alagoas, Minas Gerais e Goiás, deverão puxar o aumento de demanda pela locação. "Temos a expectativa de que os festejos estiquem a procura por carros alugados até a temporada de férias de julho", afirma o vice-presidente da Abla, Paulo Miguel Júnior

Pernambuco, por exemplo, abriga a cidade de Caruaru, considerada a "Capital do Forró" e tida como sede do "Maior São João do Mundo". A projeção é que o evento impulsione a locação de carros O mesmo é esperado para Campina Grande (Paraíba). Em ambos os estados o turismo tem uma participação próxima de 40% na frota das locadoras de veículos.

No Maranhão, o São João é uma das festas mais tradicionais e aguardadas do ano, especialmente em São Luís. O aluguel de carros para turismo representa 30% do total da frota no Maranhão

Em Alagoas, o São João Massayó, realizado em Maceió, é um dos principais eventos juninos do Estado, atraindo turistas de diversas regiões, enquanto o aluguel turístico representa 20% do total.

Belo Horizonte e o interior de Minas, por sua vez, têm se consolidado como principais destaques juninos do Sudeste. O turismo demanda aproximadamente 38% da frota total de veículos das locadoras mineiras.

Já o Estado de Goiás se firmou como importante destino junino no Centro-Oeste, com o turismo representando 30% da participação na frota das locadoras goianas.



