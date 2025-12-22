A- A+

Abono do PIS/Pasep ainda não foi sacado por 141 mil trabalhadores; saiba como consultar

Um total de 141.628 trabalhadores ainda não sacou o Abono Salarial, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Os valores disponíveis somam R$ 145.788.353,00 e podem ser retirados até 29 de dezembro de 2025, prazo final do calendário de pagamentos.

No calendário de 2025, 26.537.809 trabalhadores foram identificados com direito ao benefício, referente ao ano-base de 2023 e à revisão dos cinco anos anteriores. Desse total, 26.396.181 já receberam o pagamento, o que representa uma taxa de cobertura de 99,47%. O montante pago soma R$ 30.774.711.838,00.

Os pagamentos continuam sendo realizados no dia 15 de cada mês, ou no primeiro dia útil subsequente, para trabalhadores que solicitaram revisão do Abono Salarial por meio de recurso administrativo. As informações para consulta ficam disponíveis a partir do dia 5 de cada mês, tanto na Carteira de Trabalho Digital quanto no portal GOV.BR.

Têm direito ao Abono Salarial os trabalhadores cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, que tenham recebido até dois salários mínimos de remuneração média mensal no período trabalhado, exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias no ano-base considerado e que tenham os dados corretamente informados pelo empregador no eSocial.

Onde sacar

Na Caixa Econômica Federal, o pagamento é feito prioritariamente por crédito em conta bancária ou em conta digital, inclusive pelo aplicativo CAIXA Tem. Para trabalhadores sem conta, o saque pode ser realizado em agências, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e demais canais disponíveis.

No Banco do Brasil, o pagamento ocorre preferencialmente por crédito em conta bancária, com possibilidade de transferência via TED ou PIX. Trabalhadores não correntistas também podem realizar o saque presencialmente.

O calendário de pagamento do Abono Salarial de 2025 teve início em fevereiro e segue até 29 de dezembro. As datas variam conforme o mês de nascimento do trabalhador.

Para 2026, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprovou a destinação de R$ 33,5 bilhões para o pagamento do abono a 26,9 milhões de trabalhadores, com início previsto para 15 de fevereiro.

