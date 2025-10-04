S�b, 04 de Outubro

economia

Abono Pis/Pasep terá lote extra em outubro; entenda

Pagamento será de R$ 1,5 bilhão e beneficiará 1,6 milhão de trabalhadores. Consulta pode ser feita a partir deste domingo, dia 5

Carteira de Trabalho digitalCarteira de Trabalho digital - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério do Trabalho e Emprego vai liberar um lote extra do abono salarial PIS/Pasep. O pagamento será de R$ 1,5 bilhão e beneficiará 1,6 milhão de trabalhadores no dia 15 de outubro.

A partir deste domingo, dia 5, será possível consultar a Carteira de Trabalho Digital para verificar quem está incluído neste lote. Neste ano, o programa recebeu um total de R$ 30 bilhões para o pagamento do benefício.

No total, serão contemplados 1.640.201 trabalhadores, totalizando R$ 1.500.888.606,00. Entre os beneficiários, 697.814 trabalhadores são de empresas privadas, vinculados ao PIS, e receberão o pagamento pela Caixa Econômica Federal. Já 942.387 são servidores públicos, vinculados ao Pasep, e receberão pelo Banco do Brasil.

O valor do Abono Salarial varia de R$ 127,00 a R$ 1.518,00, de acordo com o número de meses trabalhados no ano-base 2023.

Em 2025, o pagamento do Abono Salarial referente ao ano-base 2023 teve início em 17 de fevereiro e seguirá disponível aos trabalhadores até o término do calendário, em 29 de dezembro.

Funcionalismo: Reforma administrativa propõe tabela única para reduzir desigualdades entre servidores

O lote extra foi criado para atender os trabalhadores que tiveram os dados enviados dentro do prazo excepcional estabelecido pela Resolução Codefat/MTE nº 1.013, de 2025. O pagamento beneficiará os trabalhadores do ano-base 2023 com direito ao Abono Salarial, cujos dados foram corretamente registrados pelos empregadores no e-Social até 20 de junho deste ano.

Quem tem direito
Têm direito ao Abono Salarial os trabalhadores que atendem aos seguintes critérios:

Pagamento na Caixa
O pagamento do Abono Salarial na Caixa será realizado prioritariamente por crédito em conta Caixa, quando o trabalhador possuir conta corrente, conta poupança ou Conta Digital; ou por crédito via aplicativo CAIXA Tem, em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa.

Para trabalhadores não correntistas, o pagamento poderá ser feito em agências, casas lotéricas, autoatendimento, CAIXA Aqui e demais canais de pagamento oferecidos pela Caixa.

Pagamento no Banco do Brasil
No Banco do Brasil, o pagamento do Abono Salarial será realizado prioritariamente por crédito em conta bancária, transferência via TED, via PIX ou presencialmente nas agências, para trabalhadores não correntistas e que não possuam PIX.

Informações adicionais podem ser solicitadas nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego, bem como pelo telefone 158.

Calendário PIS-Pasep 2025 (pagamento até 29 de dezembro)

