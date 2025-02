A- A+

Benefício Abono Salarial: confira como verificar se tem acesso ao benefício Cerca de R$ 30 bilhões serão destinados aos pagamentos do benefício que iniciam no próximo dia 17

O Abono Salarial começa a ser pago no próximo dia 17 de fevereiro e os trabalhadores já podem consultar se estão aptos a receber o benefício. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), serão distribuídos R$30,7 bilhões para 24,4 milhões de pessoas que receberam até dois salários mínimos em 2023.

Com calendário escalonado a partir dos meses de aniversário de cada trabalhador, o abono salarial será pago pela Caixa Econômica Federal para os empregados em instituições privadas. Já para os servidores públicos, o pagamento fica por conta do Banco do Brasil.

Critérios

O benefício é destinado a trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que atuaram formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base de 2023, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00).

Para ter direito ao abono salarial, é necessário estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos e que o empregador tenha informado corretamente os dados na RAIS ou no eSocial. O valor do Abono Salarial varia de acordo com os meses trabalhados no ano-base, podendo alcançar até um salário mínimo.

Como consultar

Mesmo com os requisitos, o cidadão pode consultar se tem direito ao valor pelo aplicativo da Carreira de Trabalho Digital. Lá, ele deve acessar a aba “Benefícios”, selecionar “Abono Salarial” e clicar em “Pagamentos” para verificar o valor, a data e o banco de recebimento.

A consulta também pode ser feita pelo portal GOV.BR ou pelo telefone 158, com atendimento gratuito das 7h às 22h, de segunda a sábado, exceto feriados nacionais. Outra opção é comparecer a uma unidade das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego no estado.

Calendário

Janeiro: 17 de fevereiro

Fevereiro: 17 de março

Março e Abril: 15 de abril

Maio e Junho: 15 de maio

Julho e Agosto: 16 de junho

Setembro e Outubro: 15 de julho

Novembro e Dezembro: 15 de agosto

