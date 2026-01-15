A- A+

veículos Abraciclo: produção de motos cresce 13% em 2025, maior volume desde 2011; vendas batem recorde Expectativa para 2026 é que a produção de motos no País cresça 4,5%

Apesar dos juros em nível restritivo, a produção de motos chegou a 1,98 milhão de unidades em 2025, maior volume em 15 anos e o terceiro maior de toda a série histórica. Houve alta de 13,3% na produção na comparação com 2024, conforme divulgou nesta quinta-feira, 15, a Abraciclo, associação que representa as montadoras do polo industrial de Manaus (AM), onde estão quase todas as fábricas do veículo.

Apenas em dezembro foram produzidas 129,7 mil motocicletas, 4,7% acima do volume registrado no mesmo mês de 2024. Houve, porém, recuo de 21,7% na comparação na margem, ou seja, com novembro de 2025.

Segundo o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, o desempenho positivo do setor no ano refletiu a demanda aquecida da população, em meio à necessidade de otimizar a mobilidade urbana e do crescente uso de motos para uso profissional, sobretudo para atividades de delivery.

Vendas

Segundo a Abraciclo, os emplacamentos bateram recorde em 2025. Foram 2,19 milhões de unidades vendidas no ano passado, alta de 17,1% em relação a 2024, renovando o pico da série histórica. Já as exportações somaram 43.117 unidades no ano passado, alta de 39,1% em relação a 2024.

2026

A expectativa da Abraciclo é que a produção de motos no País cresça 4,5% neste ano, superando a barreira das 2 milhões de motocicletas. Já no varejo, a projeção é que 2,3 milhões de motocicletas sejam licenciadas, uma alta de 4,6% em relação a 2025.

"As projeções indicam o crescimento consolidado do segmento no Brasil e reforçam o papel estratégico do Polo Industrial de Manaus, o maior polo de produção de duas rodas fora do eixo asiático", salienta Marcos Bento.

Veja também