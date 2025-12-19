A- A+

faturamento Abrafarma: faturamento das redes associadas aumentou 13,8% até outubro, para R$ 114,8 bi O aumento mais expressivo foi entre genéricos, que teve avanço de 21,80%

O faturamento das 29 redes que integram a Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) aumentaram 13,82% nos últimos 12 meses até outubro, totalizando R$ 114,87 bilhões.

Segundo a entidade, o crescimento registrado se manteve na média dos últimos cinco anos, "confirmando a assertividade de uma gestão que combina serviços com avanço tecnológico".

Na categoria medicamentos, o crescimento foi de 11,51% em 12 meses, passando a R$ 78,74 bilhões. O aumento mais expressivo foi entre genéricos, que teve avanço de 21,80%, e dos medicamentos isentos de prescrição, que tiveram aumento de 10,69%.

Na categoria não medicamentos, houve aumento de 10,22%, com o faturamento alcançando R$ 36,13 bilhões até outubro deste ano.

Já as vendas online tiveram crescimento de 50,67% entre novembro de 2024 e outubro de 2025, respondendo por R$ 20,45 bilhões.



