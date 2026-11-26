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dívidas Abranet avalia positivamente normas do BC para combater superendividamento das famílias Mais cedo, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) também havia expressado apoio às normas

A Associação Brasileira de Internet (Abranet) demonstrou apoio ao pacote de medidas do Banco Central para combater o superendividamento das famílias brasileiras. A entidade representa mais de 300 empresas ligadas ao ecossistema digital, entre elas Mercado Pago, PagBank e PicPay.

Em nota, a Abranet diz considerar "acertada" a ênfase em medidas relacionadas à conduta das instituições financeiras, à melhora de práticas de concessão de crédito e à proteção dos consumidores.

"Ao optar por essas medidas, ao invés de impor restrições generalizadas à oferta de crédito, que poderiam produzir efeitos adversos sobre o consumo, o comércio e a atividade econômica, o regulador sinaliza que a concessão sustentável de crédito traz estabilidade e competitividade ao mercado brasileiro", diz o comunicado.

A associação também elogia a decisão do BC de submeter parte das propostas à consulta pública, um mecanismo de diálogo que contribui para o "aprimoramento da regulação e a avaliação de seus potenciais impactos".

A Abranet também reforça disposição em contribuir com o BC por meio de dados, estudos e propostas que conciliem a prevenção do superendividamento com ampliação da inclusão financeira, preservação de acessão ao crédito, estímulo à concorrência e desenvolvimento da economia brasileira.

Mais cedo, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) também havia expressado apoio às normas.

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