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Jornada de Trabalho

Abrasel alerta para possível alta de preços com mudanças na escala de trabalho

Entidade aponta impacto maior em serviços essenciais e risco para pequenos negócios

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Abrasel alerta para possível alta de preços com mudanças na escala de trabalhoAbrasel alerta para possível alta de preços com mudanças na escala de trabalho - Foto: Divulgação

O presidente-executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, durante debate promovido por veículos do Grupo Globo, alertou para o potencial que a proposta de mudança na escala de trabalho tem para pressionar os preços de serviços essenciais e afetar diretamente o consumidor, especialmente o de baixa renda.

Segundo o dirigente, eventuais substituições da escala 6x1 pela 5x2, de forma obrigatória, podem elevar os custos operacionais de setores intensivos em mão de obra, como bares, restaurantes e clínicas médicas. A tendência, de acordo com ele, é que esse aumento seja repassado ao consumidor.

"Em bares e restaurantes, o impacto médio pode resultar em reajustes entre 7% e 8% nos preços. Já em clínicas médicas, esse percentual pode chegar a 14% ou 15%", afirmou.

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O debate ainda contou com a participação do deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), do economista Naercio Menezes Filho e de José Pastore, especialista em relações do trabalho. A mediação foi da jornalista Vera Magalhães.

Para a Abrasel, a discussão sobre mudanças na jornada precisa considerar não apenas a relação entre empresas e trabalhadores, mas também os efeitos sobre o custo de vida da população. A entidade defende que o impacto final tende a recair sobre o consumidor, que absorve o aumento por meio dos preços.

De acordo com Solmucci, o efeito pode ser mais intenso entre famílias de menor renda, que têm menor capacidade de absorver reajustes em despesas recorrentes, como alimentação fora de casa e serviços de saúde.

Impacto sobre empresas

Além do efeito nos preços, a entidade também aponta riscos para a estrutura dos negócios, principalmente os de menor porte. A mudança na escala, segundo Solmucci, pode aumentar em cerca de 20% o custo com mão de obra em setores como bares e restaurantes.

Na avaliação dele, as empresas maiores tiveram mais capacidade de absorver esse impacto ou reorganizar suas equipes, enquanto pequenos negócios poderiam enfrentar dificuldades para manter a competitividade.

“O efeito seria mais duro para estabelecimentos menores e regiões com menor dinamismo econômico”, afirmou.

Outro ponto destacado é o contexto atual do mercado de trabalho, marcado por deficiências de mão de obra em alguns setores. Nesse cenário, empresas com maior capacidade financeira tenderiam a atrair trabalhadores, ampliando desigualdades dentro do próprio mercado.

Jornada e produtividade

Apesar das críticas à mudança de escala, o presidente da Abrasel avaliou que há espaço para discutir a redução da jornada semanalmente, desde que vinculou a ganhos de produtividade. Segundo ele, uma redução de 44 para 40 horas poderia ser viável em determinados contextos.

A entidade defende que o debate seja prolongado de forma técnica e com análise dos impactos econômicos e sociais, evitando decisões baseadas apenas em aspectos pontuais da relação de trabalho.

Para a Abrasel, as propostas dessa natureza excluem discussão aprofundada, com avaliação dos efeitos sobre empresas, trabalhadores e consumidores, especialmente em setores que dependem de funcionamento contínuo ao longo da semana.

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