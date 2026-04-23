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Empreendedorismo Abrasel e SHRBS-PE promovem encontro no Recife para orientar setor sobre reforma tributária Evento reúne especialistas para discutir impactos nas operações, preços e regime fiscal de bares e restaurantes

Empresários interessados em entender os impactos da reforma tributária no setor de alimentação fora do lar já podem se inscrever para o encontro promovido pela Abrasel em Pernambuco, em parceria com o SHRBS-PE. O evento será realizado no dia 29 de abril, a partir das 9h, no Villa Park Hotel, no Recife, e as inscrições estão disponíveis na plataforma Even3.

A programação inclui discussões sobre pontos centrais do novo modelo tributário, como a criação da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), além de atualizações no Simples Nacional e no MEI. Também serão abordados os efeitos das mudanças sobre operações de delivery e plataformas digitais.

Segundo o presidente da Abrasel em Pernambuco, Tony Sousa, a iniciativa busca aproximar o debate técnico da realidade dos empreendedores.

“A ideia é traduzir a reforma para o dia a dia, ajudando empresários a entender como ajustar processos, precificar corretamente e proteger a margem de lucro em um cenário de transição”, afirmou.

Pela manhã, o evento terá um painel principal sobre os impactos práticos da reforma na gestão dos negócios. Em seguida, o advogado Waldemberg Mendes apresenta estratégias para planejamento tributário no setor gastronômico. O bloco será encerrado com um debate entre os especialistas sobre as mudanças mais relevantes para bares e restaurantes.

À tarde, a programação segue com palestra do professor Piraci Oliveira, que abordará estratégias de reprecificação sem prejuízo financeiro. Na sequência, haverá um painel técnico sobre delivery e tributação de pedidos online, além de um debate final sobre como adaptar os negócios às novas regras. O encontro também contará com apresentações institucionais do Banco do Nordeste e da empresa Mais Preventiva.

Para Nerteval dos Santos, presidente do SHRBS-PE, o evento reforça a importância da atuação conjunta entre entidades do setor.

“Será uma oportunidade valiosa para empresários entenderem melhor o que está por vir, tirar dúvidas e trocar experiências diante das mudanças da reforma tributária”, destacou.

Levantamento recente da Abrasel aponta que as empresas devem redobrar a atenção na escolha do regime tributário, já que as novas regras podem alterar significativamente a carga de impostos. O estudo indica ainda que o Simples Nacional nem sempre será a opção mais vantajosa, exigindo análises individualizadas para cada negócio.

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