Homenagem Abrasel-PE e ABIH-PE são homenageadas durante 5ª edição da HFN - Hotel & Food Nordeste Nesta quinta (9), são comemorados o Dia do Hoteleiro e o Dia do Restauranteiro

A Insight Feiras & Negócios realizou, na noite desta quinta-feira (9), uma cerimônia de homenagem e reconhecimento à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco (ABIH-PE). Nesta quinta, são comemorados o Dia do Hoteleiro e o Dia do Restauranteiro.

O evento aconteceu no Lounge Vip da 5ª edição da HFN - Hotel & Food Nordeste, que ocorre no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O presidente da Abrasel-PE, Tony Sousa e o presidente da ABIH-PE, Artur Maroja, receberam as homenagens.

HFN - Hotel & Food Nordeste

Segue até a sexta-feira (10), a 5ª edição da HFN - Hotel & Food Nordeste, das 14h às 21h, no Centro de Convenções de Pernambuco. O evento tem como intuito proporcionar uma jornada gastronômica e uma imersão completa no que há de mais atual no cenário de food service no Brasil.

A Abrasel-PE também está presente na feira e comanda o projeto Gourmet Experience Experience, que tem promoção da Insight Feiras & Negócios. O espaço tem uma programação com palestras durante os três dias de evento. São 13 temas para os empreendedores do setor de alimentação, como gestão de pessoas, redução de custos, lucratividade de cardápio, delivery, mídias sociais, enocultura, sustentabilidade e Reforma Tributária, entre outros aspectos.

