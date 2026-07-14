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Abrava pede desmobilização de greves de caminhoneiros após aprovação da MP de frete

Landim também parabenizou os caminhoneiros pelo apoio à proposta e destacou a mobilização de lideranças da categoria durante a tramitação da medida

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A MP 1.343/2026 estabelece novas regras para a contratação do transporte rodoviário de cargasA MP 1.343/2026 estabelece novas regras para a contratação do transporte rodoviário de cargas - Foto: Marcelo Manera / AFP

O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, conhecido como Chorão, pediu nesta terça-feira, 14, a desmobilização dos movimentos de paralisação de caminhoneiros após a aprovação da Medida Provisória (MP) 1.343/2026 pelo Congresso Nacional.

Em vídeo divulgado após a votação, Landim afirmou que a categoria deve encerrar os protestos e concentrar esforços na implementação das medidas previstas no texto. Segundo ele, a MP traz maior segurança para os caminhoneiros, especialmente para os profissionais que atuam no Porto de Santos.

"Agora é a hora de desmobilizar e a gente, todo mundo unido, como trabalhou na MP, trabalhar junto à ANTT para trazer o mais rápido possível uma tranquilidade para a nossa categoria", afirmou.

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Landim também parabenizou os caminhoneiros pelo apoio à proposta e destacou a mobilização de lideranças da categoria durante a tramitação da medida. "Parabéns caminhoneiro, parabéns pela votação da MP", disse.

A MP 1.343/2026 estabelece novas regras para a contratação do transporte rodoviário de cargas e foi defendida por entidades representativas dos caminhoneiros como uma medida de proteção aos transportadores autônomos. A proposta ainda segue para sanção presidencial.

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