servidores públicos Abreu e Lima antecipa salário de servidores públicos a tempo para o São João Tradicionalmente, o salário sempre foi pago entre os dias 25 e 31 de cada mês, mas este ano será antecipado pouco antes do São João.

A Prefeitura de Abreu e Lima anunciou a antecipação do pagamento do salário de junho para a próxima sexta-feira (20). Por tradição, o pagamento do salário sempre ocorreu entre os dias 25 a 31 de cada mês, mas este ano será antecipado pouco antes das celebrações de São João.

Neste ano, a administração municipal investiu R$ 7 milhões na economia, contribuindo diretamente para o aquecimento do comércio e dos serviços durante as festividades juninas.

Segundo a secretária de Finanças de Abreu e Lima, Jamile Muliterno, a decisão reforça o compromisso da Prefeitura com a responsabilidade fiscal e a gestão eficiente dos recursos públicos, ao mesmo tempo em que promove políticas que geram impacto direto na vida das pessoas e no desenvolvimento da cidade.

