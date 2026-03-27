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Energia Abril terá bandeira verde na conta de luz, decide Aneel Decisão foi tomada por conta de regime de chuvas em patamar favorável no primeiro trimestre

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A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta sexta-feira que a bandeira verde será mantida nas contas de luz em abril, o que não implica nenhuma taxa extra. Segundo a Aneel, com as chuvas de março, o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas está em nível satisfatório para geração favorável de energia.

"Os consumidores brasileiros não irão arcar com custos adicionais nas contas de energia elétrica (em abril)", destacou a agência, em nota.

A bandeira verde está vigorando desde janeiro, com o regime de chuvas em patamar favorável no primeiro trimestre. A situação permite que não seja necessário o acionamento mais intenso de termelétricas, que apresentam custo mais elevado e demandaria o pagamento de tarifas extras.

O mecanismo das bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar o custo real da energia. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, e o acionamento de fontes de geração.

Em nota, a Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) avaliou com cautela a manutenção da bandeira verde em abril devido à entrada no período seco no Sudeste, região que concentra os principais reservatórios do país.

"Apesar da manutenção da bandeira verde, entramos agora no período seco no Sudeste, que concentra os principais reservatórios do país. Isso naturalmente reduz a reposição de água e exige maior atenção com a evolução dos níveis ao longo dos próximos meses", observa o coordenador de Mercado de Energia da FIEMG, Sérgio Pataca

Pataca diz ainda que o fenômeno "El Niño", responsável pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, já começa a se consolidar, com impactos diferentes entre as regiões do país. "Há tendência de redução das chuvas no Nordeste e aumento no Sul, o que pode contribuir para a recuperação dos reservatórios da região Sul, atualmente abaixo da média histórica".

Por outro lado, conforme o coordenador, o fenômeno também deve trazer temperaturas acima do normal durante o outono, o que tende a elevar a demanda por energia elétrica, especialmente em função do maior uso de ar-condicionado. "Esse aumento de consumo, combinado com o período seco no Sudeste, pode pressionar o sistema e alterar o cenário no próximo mês", alerta.

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