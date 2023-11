A- A+

Contabilidade Academia Pernambucana de Ciências Contábeis comemora 46 anos com posse de dez novos acadêmicos A comemoração foi realizada no 13º Academicon - Encontro Pernambucano de Contadores com a Apecicon

Com o tema Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, a Academia Pernambucana de Ciências Contábeis (Apecicon) realizou, na tarde desta terça-feira (28), o 13° Academicon - Encontro Pernambucano de Contadores com a Apecicon. No evento, foram comemorados os 46 anos de existência da entidade, fundada em 1977.

O encontro aconteceu na sede do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRC-PE), no bairro do Prado, Zona Oeste do Recife. No evento, em uma cerimônia histórica, 10 contadores foram empossados como os novos acadêmicos da Apecicon. Com isso, a instituição passa a ter 50 acadêmicos.

"A Apecicon foi fundada com 40 membros, entretanto o tempo passa, as coisas mudam e depois desses anos todos nós estamos convidando mais 10 contadores para pertencerem a nossa Academia. Ela vai passar de 40 para 50 acadêmicos. Isso foi uma coisa histórica, na verdade", afirmou o presidente da Academia Pernambucana de Ciências Contábeis (Apecicon) e acadêmico, Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho.

Os 10 contadores escolhidos como novos membros da Academia foram: Márcio Alberto, Joaquim Osório, Christian Seiiji, Roberto Nascimento, Ângela Basante, Edson de Melo, Josemi Sidney, Cleto Gilberto, Deborah Marinho e Irani Maria.

O vice-presidente de fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRC-PE), Roberto Nascimento, um dos novos escolhidos para a Apecicon, se formou há 40 anos em ciências contábeis pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e disse se sentir lisonjeado e honrado por ter sido escolhido para compor uma das cadeiras da instituição.

“Isso gera uma emoção e também uma grande responsabilidade. Como a gente já faz parte do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco e agora vamos fazer parte também da Academia Pernambucana de Ciências Contábeis, temos mais responsabilidades para executar”, pontuou.

O acadêmico da Apecicon e membro do Conselho Fiscal da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), José Eraldo Lucio de Oliveira, destacou que para se tornar um membro da Academia, um dos pré-requisitos é ter experiência de 20 anos na atividade contábil.

“Os critérios básicos são notória especialização, conduta ilibada, e experiência de cerca de 20 anos na atividade contábil que pode ser como auditor, contador autônomo, perito, nos diversos ramos da contabilidade. É constituída uma comissão que faz uma análise curricular das pessoas propensas a candidatura de ingresso na Academia Pernambucana. Feita a análise por um grupo de trabalho que compõe essa comissão, chega-se ao resultado, como se fosse uma peneira”, comentou.

13° Academicon

O evento teve início com a apresentação do presidente da Apecicon, Francisco Galvão. Após a abertura, o professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e 1° secretário da Apecicon, Álvaro Pereira de Andrade, realizou a palestra "A Importância das Academias de Contabilidade entre Entidades Contábeis".

No final do encontro, a contadora Joanna Dark Nascimento de Lima recebeu a Medalha de Mérito Acadêmico Professor Dr. Francisco Ribeiro Filho. Já o empresário contábil José Geraldo Lins de Queirós foi reconhecido pelos serviços prestados à Academia. Por fim, a Apecicon realizou um agradecimento pelo apoio recebido à presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRC-PE), Maria Dorgivânia Arraes Barbará.

A presidente do CRC-PE e acadêmica da Apecicon, Maria Dorgivânia Arraes Barbará, primeira mulher a assumir a presidência do Conselho, destacou a alegria de abrir as portas do Conselho para a realização do evento.

"Estar aqui na sede do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco onde aconteceram o 13º Academicon e também o aniversário dos 46 anos da Apecicon é trazer a Academia para o órgão mais célebre da contabilidade. É uma alegria grande abrir as portas do nosso Conselho, da casa do contador e da sociedade pernambucana para que ocorra esse evento", afirmou.

Ela acrescentou que se sentiu honrada e reconhecida por ter sido homenageada na cerimônia. "Eu penso que o profissional, seja de qualquer setor, e agora a gente falando da contabilidade, quando tem um reconhecimento dos seus próprios colegas, isso é motivo de muita alegria e agradecimento ao nosso Deus. Significa que o trabalho que a gente está exercendo também está sendo visto, tanto pela Academia, como pela sociedade em geral", disse.

Veja também

Petróleo Petróleo se recupera em mercado muito volátil antes de reunião da Opep+