Ação civil pública pede bloqueio de contas da Hurb e de sócios

O Instituto Brasileiro de Cidadania (Ibraci) entrou com uma ação civil pública junto à 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro contra o Hurb (antigo Hotel Urbano) em que pede o bloqueio judicial das contas bancárias da empresa e de seus sócios e acionistas administradores, em valor a ser fixado pela Justiça, com o objetivo de garantir o pagamento das indenizações aos consumidores e futuras execuções a serem realizadas.

Na petição apresentada à Justiça, o Ibraci requer ainda ressarcimento por danos morais individuais a consumidores lesados pela plataforma de viagens. Também pede que a empresa seja condenada a restituir aos consumidores o valor pago pelos serviços contratados e que não foram prestados como previstos, com a devida incidência de juros e correção monetária.

Os consumidores interessados poderão se habilitar na ação após a publicação em diário oficial de edital de chamamento dos interessados, conforme art. 94 do Código de Defesa do consumidor.





Viagens suspensas

Ao entrar com a ação, o Ibraci levou em conta as falhas nas prestações dos serviços a milhares de consumidores, e, ainda, que a Hurb tem R$ 140 milhões de pagamentos vencidos nos últimos 45 dias e a vencer pelos próximos 15 dias.

Nos últimos meses, a plataforma de serviços de viagens foi alvo de queixas porque passou a atrasar pagamentos a fornecedores, além de ter deixado de honrar os contratos com os consumidores, que não conseguem mais viajar. A crise teve seu ápice com a renúncia do CEO da empresa, João Ricardo Mendes, depois de ele xingar usuários e tratá-los com deboche.

