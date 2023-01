A- A+

crise Ação da Americanas já não compra nem mais um KitKat, chocolate hit da empresa No site da companhia, um tablete de 45g do waffer da Nestlé sai a R$ 3,99, enquanto ação vale R$ 1,85

Uma referência no varejo quando o assunto é chocolate, a Americanas está para trás na corrida com esses doces. Ao menos quando o assunto é preço.

Com uma ação da varejista, precificada em R$ 1,85 na manhã desta quarta-feira (18), não é mais possível comprar uma unidade de 45g do KitKat, chocolate que se tornou um símbolo da força da empresa em vendas nesse segmento no varejo. Pelo site da varejista, uma unidade sai a R$ 3,99.

Com a crise na empresa, memes sobre o efeito da venda de chocolates pela varejista se multiplicaram nas redes sociais. Grande parte diz de forma bem-humorada que o problema financeiro veio dos preços tão reduzidos cobrados por barras e outras opções do doce.

Descontos tentadores

Desde o dia 11, quando a varejista foi a mercado dizer que havia encontrado consistências contábeis de R$ 20 bilhões no balanço de 2022 e de anos anteriores, o que eleva o endividamento da companhia a mais de R$ 40 bilhões, os papeis da Americanas já tombaram mais de 86%.

Conhecida por conseguir negociar bons descontos com a indústria de balas e chocolates, a Americanas se tornou marco preferencial no varejo para quem é fã de chocolates.

Na pandemia, chegou a vender combos com até sete KitKats por R$ 10. Com a alta da inflação, esse pacote foi minguando, mas preservando um preço atrativo para fisgar o consumidor na hora de comprar a barra de waffer coberta de chocolate.

Hoje, o combo traz quatro KitKats por R$ 11,96. Neste caso, um investidor precisaria de sete ações da Americanas para levar esse pacote para casa.

Pelo Data Chocolate, digamos assim, o papel da Americanas também perde de lavada para outro sucesso de vendas, o Bis, da Lacta.

A unidade do BiS Extra, também de 45g, custa R$ 3,99, como seu concorrente KitKat. Já a tradicional caixinha de 126g custa R$ 7,49 ou o equivalente a mais de quatro ações da varejista.

Pelas oscilações, é oportunidade para quem gosta de investir em... chocolate.

