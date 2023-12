Ação da CDL vai premiar clientes e vendedores para incentivar vendas

A- A+

Para incentivar as vendas do comércio no final de ano e fortalecer também os negócios das lojas do Centro, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) lançou, nesta quinta-feira (07/12), o Natal Premiado 2023. É a maior campanha do ano de estímulo ao varejo. A ação vai envolver cerca de oito mil estabelecimentos, entre comércio de rua e lojas de 11 shoppings da região metropolitana do Recife.

Na prática, fazendo compras em lojas cadastradas, os clientes vão concorrer ao sorteio de 5 caminhões de prêmios e 5 TVs de 55 polegadas. Os vendedores das lojas participantes também concorrem a prêmios. Haverá 10 vales-compra no valor de R$1 mil cada para os vendedores sorteados.





Para participar, é preciso fazer compras, dentro do período da campanha, em um dos estabelecimentos cadastrados na promoção, que encerra dia 24 de dezembro. As lojas estarão sinalizadas. Cada R$50,00 em compras garante um cupom para concorrer aos prêmios. Se o pagamento for feito nas maquininhas Rede, serão cupons em triplo para participar do sorteio.

“É importante lembrar que só serão válidas compras feitas entre os dias 07 e 24 de dezembro deste ano”, frisou o representante do varejo recifense. Após a compra, é necessário cadastrar a nota fiscal no site natalpremiadorecife2023.com.br. Nele, é possível também conferir o regulamento e outras informações sobre a campanha.

A expectativa é que a campanha incremente as vendas de final de ano do setor em 20%, na comparação com o mesmo período de 2022. A promoção vai durar 18 dias e terá validade para o Recife e Região Metropolitana.

Após a abertura oficial do Natal Premiado, foi feita a entrega de 10 bicicletas à Guarda Civil Municipal do Recife. A intenção é reforçar a segurança, principalmente em relação à preservação do patrimônio público municipal. As bicicletas serão doadas pela CDL Recife, Sindilojas Recife e lojistas do bairro de São José.

A sétima edição do Natal Premiado é uma realização da CDL Recife, com patrocínio da REDE, Prefeitura do Recife, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI), Recentro, Banco do Nordeste, Governo Federal, Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Governo de Pernambuco e apoio do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife), Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce), Associação de Lojistas de Shopping de Pernambuco (Aloshop PE) e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Participam os shopping centers Recife, RioMar Recife, Plaza, Boa Vista, Tacaruna, Camará, Guararapes, Costa Dourada, North Way, Igarassu e Patteo Olinda.

