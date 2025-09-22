A- A+

Meio-ambiente Ação de reciclagem de guarda-chuvas no Shopping Riomar cria peças de moda exclusivas Iniciativa promove sustentabilidade e conscientização sobre consumo responsável

A empresa de design RODA lançou em parceria com o Shopping Riomar uma ação que transforma guarda-chuvas quebrados em novos produtos exclusivos de moda circular.

A iniciativa pretende instalar coletores exclusivos para o descarte de guarda-chuvas danificados em pontos estratégicos no Piso Térreo do Shopping Riomar. Depois, RODA ficará responsável por transformar os tecidos coletados em bolsas, nécessaires e outros itens de moda.

“Nosso trabalho consiste em desconstruir o objeto, separar os materiais e aproveitar ao máximo o tecido, aplicando técnicas de costura e design que unem funcionalidade e estética. O resultado são peças únicas, que carregam em si a história de um resíduo que teria o lixo como destino, mas que volta ao ciclo de consumo com valor agregado”, explica Manu Moreira, sócia da RODA.

Guarda-chuvas são difíceis de reciclar porque são feitos de vários materiais, como metal, plástico e tecido sintético, dificultando a reciclagem nos sistemas tradicionais. Por isso, a maioria acaba indo para o lixo comum, contribuindo para a poluição do ar.

“Com essa ação, damos um passo além da coleta de recicláveis tradicionais, ao tratar de um resíduo invisível e de difícil reaproveitamento. Além de reduzir a poluição e prolongar o ciclo de vida útil de um material, queremos sensibilizar a população para a importância do consumo responsável “, ressalta a Coordenadora de Sustentabilidade, Jussara de Paula.

