Tecnologia Ação do Google despenca após balanço e investidores questionam gasto com IA Alphabet registrou desaceleração em seu negócio de nuvem e ainda está atrás da Microsoft e Amazon

As ações da Alphabet, controladora do Google, despencaram cerca de 8% hoje após o balanço da empresa divulgado ontem mostrar uma desaceleração de seus negócios de nuvem, e o plano de gastar este ano US$ 75 bilhões em inteligência artificial (IA), 29% a mais do que Wall Street esperava.

No fim do pregão em Nova York, os papéis recuaram 6,94%.

A Alphabet lucrou US$ 26,54 bilhões nos quatro trimestres, mas as receitas no período ficaram abaixo da previsão do mercado.

Durante a teleconferência de resultados nesta quarta-feira, os investidores pediram à Alphabet que demonstrasse que está mantendo o ímpeto em seus negócios à medida que gasta mais pesadamente em IA e a concorrência se intensifica.

A startup chinesa de IA DeepSeek pegou o Vale do Silício de surpresa no mês passado quando disse que havia criado um modelo de IA poderoso por uma fração do custo dos rivais dos EUA.

O CEO da Alphabet, Sundar Pichai, chamou a DeepSeek de uma "equipe tremenda", mas disse que os modelos do Google também se destacam em eficiência.

Ainda assim, o modelo do DeepSeek está aberto para uso, e o do Google custa dinheiro, levantando preocupações de que suas vantagens em IA e pesquisa possam "diminuir significativamente" este ano, disse a analista sênior da Emarketer, Evelyn Mitchell-Wolf, por e-mail.

Dan Morgan, gerente sênior de portfólio da Synovus Trust, acrescentou que a gigante da tecnologia está agora sob crescente pressão para mostrar como seus investimentos em IA estão se traduzindo em ganhos comerciais reais.

Morgan disse que os retornos mais altos do boom da IA podem vir não para empresas como o Google, que estão impulsionando os modelos, mas para as empresas especializadas em chips.

“Você não quer ser as pessoas que estão minerando ouro”, ele disse. “Você quer ser o cara que vende as escolhas para elas.”

A construção planejada de data centers e infraestrutura para inteligência artificial pela Alphabet levou a um aumento de mais de 3% nas ações da Broadcom.

As vendas trimestrais da Alphabet, excluindo pagamentos de parceiros, foram de US$ 81,6 bilhões. Analistas haviam projetado US$ 82,8 bilhões, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

A unidade de nuvem do Google é até agora o indicador mais claro de como o boom da IA está contribuindo para as vendas da empresa.

As startups estão se tornando clientes porque exigem mais poder de computação para seu trabalho, mas não tão rapidamente quanto o esperado.

As vendas de cerca de US$ 12 bilhões no período encerrado em 31 de dezembro não atingiram as estimativas.

O Google Cloud ainda está atrás da Amazon.com e da Microsoft em tamanho, e Pichai disse que o Google precisa continuar investindo na nuvem para "garantir que possamos atender ao aumento da demanda do cliente".

A publicidade gerou US$ 54 bilhões em vendas, superando ligeiramente as estimativas dos analistas.

O Google há muito tempo domina o mercado, que está recentemente sob ameaça tanto de concorrentes de IA quanto de desafios antitruste.

Em agosto, um juiz dos EUA decidiu que o Google monopolizou o mercado de buscas por meio de acordos ilegais.

O Departamento de Justiça e um grupo de estados também alegam que o Google violou a lei antitruste para a tecnologia usada para comprar e vender anúncios em sites, prejudicando editores e anunciantes no processo.

Os principais processos em ambos os casos são esperados para 2025.

O site de streaming de vídeo YouTube rendeu US$ 10,5 bilhões em receita, excedendo as estimativas dos analistas, de US$ 10,2 bilhões.

Na teleconferência de resultados com investidores, o diretor de negócios Philipp Schindler disse que um investimento inicial do YouTube em podcasts, que foram populares durante a eleição dos EUA e que impulsionaram um aumento nos gastos com anúncios por ambos os partidos, está dando resultado.

Uma coleção de negócios futuristas, que inclui a unidade de ciências biológicas Verily e o esforço de carros autônomos Waymo, gerou US$ 400 milhões em receita, abaixo das estimativas de US$ 592 milhões.

A Alphabet vem expandindo agressivamente a Waymo, que anunciou recentemente planos de testar em 10 novas cidades em 2025.

Mas as outras unidades foram pressionadas a se desmembrar como startups independentes.

Pichai disse que a Waymo está agora com uma média de 150 mil viagens por semana e em breve fará sua primeira “viagem rodoviária internacional” em Tóquio.

A empresa está trabalhando em uma nova versão da tecnologia de direção da Waymo que reduzirá os custos de hardware, disse Pichai.

