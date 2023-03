Accor espera contratar mais de 9,5 mil colaboradores em 2023 na região das Américas

A- A+

O grupo francês Accor, que tem sete hotéis em Pernambuco, sendo cinco deles na Região Metropolitana do Recife, e dois no interior, em Petrolina e Garanhuns, também assinou 16 novos contratos no Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai, entre eles o primeiro da marca midscale Tribe, em Belo Horizonte. Mas um dos pontos que chama a atenção é o programa de fidelização dedicado aos gestores e organizadores de eventos para aproveitar a volta do fluxo do turismo e de grandes eventos.



Como o setor de turismo é um dos que mais emprega na economia, a Accor também espera contratar mais de 9,5 mil colaboradores em 2023 na região das Américas, inclusive no Brasil e no Nordeste. As vagas serão publicadas no site careers.accor.com ao longo do ano e talentos do mercado também podem seguir nossas publicações detalhadas com notícias direcionadas às profissões nos hotéis, sobre a experiência de trabalhar na Accor, diversidade, inclusão e muito mais no perfil @talentosaccor do Instagram.



Veja também

Economia Mais 90 empresas são habilitadas para vender milho à China