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BRASIL Acesso a àgua e saneamento cresce em Belém após COP-30 Obras antes da conferência do clima aumentaram de 18,79% para 38,68% o serviço na área urbana

Belém do Pará, cidade que recebeu chefes de Estado, líderes de governo e representantes de mais de 100 países para a COP-30 no ano passado, ainda estava entre as piores na oferta de saneamento básico no Brasil até 2024.



O município ficou no 94º lugar no ranking de saneamento de 2026, divulgado este mês pelo Trata Brasil e elaborado pela GO Associados, com 88,18% de atendimento de água, mas apenas 25,27% de coleta de esgoto.

A COP-30 acelerou investimentos na infraestrutura da região. Segundo a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) destinou mais de R$ 1,4 bilhão em obras de saneamento na preparação para a conferência, com 13 canais contemplados, sendo 11 na periferia.

De acordo com a companhia, 89,2% da área urbana de Belém era atendida com abastecimento de água antes das obras da COP 30, número que passou para 90,45%, enquanto 18,79% da área urbana tinha coleta de esgoto, chegando a 38,68% após o evento.

Conforme a prefeitura de Belém, as principais obras foram a duplicação da avenida Bernardo Sayão, que integra drenagem, pavimentação, calçadas, acessibilidade, iluminação pública, redes de água e esgoto; e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).





Há ainda a construção de três UVRs, estruturas voltadas ao tratamento e reaproveitamento de resíduos sólidos, com foco na reciclagem e na inclusão de catadores.

Para Juliano Ximenes Ponte, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará (UFPA), os dados divulgados pelo governo parecem melhores do que são:

— Quando o governo fala que aumentou de 18% para 38% (a cobertura do saneamento), ele está considerando que vai fazer todas essas ligações que promete, mas algumas dessas obras ainda estão em curso. E ele também está colocando no mesmo balaio o esgoto coletado e tratado. No entanto, são ligações que coletam esse esgoto, mas não necessariamente o tratam.

O professor também critica o modelo utilizado nas periferias. Ele diz que é marcado por estruturas de concreto e asfalto, sem áreas verdes, sombra ou espaços públicos. Esse tipo de solução tende a ser ineficiente no longo prazo, com risco de transbordamentos. Para ele, perdeu-se uma oportunidade ao não adotar alternativas mais modernas e sustentáveis, que integrem vegetação e materiais naturais para ajudar no tratamento da água, na preservação do solo e na redução da erosão.

Embora a Cosanpa continue atuando no estado, foi feita uma concessão para a Águas do Pará. A estatal é responsável por produzir e tratar a água, e a concessionária é encarregada da distribuição e do processo de esgotamento em 126 dos 144 municípios do Pará.

André Facó, diretor-presidente da empresa, diz que, entre os principais desafios, estão a falta de programas de investimentos regulares, além da vasta extensão territorial:

— Há uma dispersão populacional muito grande, que traz o desafio logístico de transportar os materiais necessários para todas as regiões. Precisa ter um planejamento e um investimento muito pesado para universalizar os acessos num tempo muito curto, em um estado que tem dimensões geográficas de um país, com realidades ambientais e econômicas muito diferentes.

Ele diz que uma das dificuldades está nas palafitas da população ribeirinha:

— Eu, como engenheiro, aprendi que a rede de saneamento tem de estar enterrada. Mas como é que enterra uma tubulação de água e esgoto no leito de um rio, que vai estar boa parte do dia submerso? E foi aí que tivemos de desenvolver uma tecnologia específica para essas casas em palafitas.

Segundo ele, a região centenária de Vila da Barca, uma das maiores comunidades ribeirinhas de palafitas da América Latina, está, pela primeira vez, recebendo água tratada.

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