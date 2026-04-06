A- A+

Empreendedorismo ACIC e Cambridge lançam, em Caruaru, programa para fortalecer longevidade das empresas familiares Parceria cria iniciativa inédita com foco em governança, sucessão e crescimento patrimonial

A Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (ACIC) e a Cambridge Family Enterprise Group Regional Recife (CFEG Recife) vão lançar, no próximo dia 16, em Caruaru, o programa “Caruaru: Longevidade das Famílias Empresárias”, iniciativa estratégica voltada ao fortalecimento das empresas familiares do Agreste.

O projeto surge com o objetivo de estruturar um ecossistema de governança e sucessão na região, ampliando as chances de continuidade dos negócios ao longo das gerações. A proposta busca enfrentar um dos principais desafios do ambiente empresarial: a chamada “regra das três gerações”, que limita a sobrevivência de muitas empresas familiares após a transição para os herdeiros.

De acordo com Antônio Jorge Araújo, coordenador geral do projeto pela CFEG Recife, a iniciativa pretende posicionar Caruaru como referência nacional em longevidade empresarial.

“A ideia é fortalecer o DNA empreendedor da região, criando condições para que os negócios familiares cresçam com estrutura, alinhamento e visão de longo prazo”, afirma.

A base do programa está ancorada em três pilares estratégicos, desenvolvidos a partir de estudos globais do professor John Davis, fundador da Cambridge: crescimento de ativos, com foco na expansão sustentável do patrimônio; desenvolvimento de talentos, voltado à formação de sucessores e lideranças; e unidade familiar, que busca fortalecer a coesão e o propósito comum entre os membros da família empresária.

O evento de lançamento contará com um painel interativo sobre os desafios da longevidade empresarial e a apresentação do livro “Raio X de Boris Berenstein”, que aborda, a partir de um caso real, os bastidores da sucessão em empresas familiares. Para o empresário Boris Berenstein, parceiro estratégico da iniciativa, compartilhar experiências concretas é essencial para apoiar outras famílias.

“O debate traz situações reais, permitindo que empresários se identifiquem e encontrem caminhos mais profissionais para garantir a perenidade dos seus negócios”, destaca.

O painel interativo terá a participação de Boris Berenstein e Roberto Vidal, mediação de Luverson Ferreira. Além do encontro inaugural, o programa prevê uma agenda contínua ao longo de 2026, com ciclos de debates, workshops práticos e a criação de um Conselho de Lideranças Familiares, reunindo fundadores, sucessores e executivos em um ambiente de troca e capacitação.

Com mais de um século de atuação, a ACIC é considerada uma das principais entidades empresariais do Norte e Nordeste, enquanto a CFEG atua globalmente no suporte a famílias empresárias, com foco em estratégias de crescimento multigeracional. A parceria reforça o papel de Caruaru como um dos principais polos de empreendedorismo familiar do país.

Serviço

Evento: Encontro de Famílias Empresárias

Data: 16 de abril

Horário: 18h30 às 21h

Local: Auditório da Acic (Rua Armando da Fonte, nº 15, Maurício de Nassau)

Inscrições: https://www.aciccaruaru.com/familiasempresarias

Investimento: R$ 50 (associados Acic) | R$ 70 (não associados)

Veja também