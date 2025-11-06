Qui, 06 de Novembro

Estados Unidos

Acionistas da Tesla aprovam pacote salarial de US$ 1 trilhão para Elon Musk

Musk é o homem mais rico do mundo

O plano, que estabelece doze etapas baseadas em metas financeiras e operacionais nos próximos dez anosO plano, que estabelece doze etapas baseadas em metas financeiras e operacionais nos próximos dez anos - Foto: Jim Watson/AFP

Os acionistas da fabricante de veículos elétricos Tesla aprovaram um plano de remuneração para seu CEO, Elon Musk, segundo o qual o homem mais rico do mundo pode chegar a embolsar um trilhão de dólares (R$ 5,35 trilhões) em dez anos.

O plano, que estabelece doze etapas baseadas em metas financeiras e operacionais nos próximos dez anos, foi aprovado por 75% dos acionistas reunidos em assembleia em Austin, Texas.

