Estados Unidos
Acionistas da Tesla aprovam pacote salarial de US$ 1 trilhão para Elon Musk
Musk é o homem mais rico do mundo
O plano, que estabelece doze etapas baseadas em metas financeiras e operacionais nos próximos dez anos - Foto: Jim Watson/AFP
Os acionistas da fabricante de veículos elétricos Tesla aprovaram um plano de remuneração para seu CEO, Elon Musk, segundo o qual o homem mais rico do mundo pode chegar a embolsar um trilhão de dólares (R$ 5,35 trilhões) em dez anos.
Leia também
• EUA formalizam suspensão de tarifas sobre importações da China por 1 ano após acordo com Xi
• EUA apresenta texto para apoiar plano de Trump para Gaza na ONU
• Trump volta a nomear aliado de Musk para chefiar Nasa
O plano, que estabelece doze etapas baseadas em metas financeiras e operacionais nos próximos dez anos, foi aprovado por 75% dos acionistas reunidos em assembleia em Austin, Texas.