APROVAÇÃO Acionistas do Carrefour aprovam proposta de fechamento de capital na B3 De acordo com fontes, 59% dos votos foram a favor da proposta e 41% foram contra

Os acionistas do Carrefour aprovaram nesta sexta-feira, 25, a proposta da matriz na França de fechar o capital da subsidiária na B3, listada como Atacadão, segundo comunicado do grupo. De acordo com fontes, 59% dos votos foram a favor da proposta e 41% foram contra, com um número de abstenções bem baixo.

Na proposta, o Carrefour França, que tem 67% de participação no Carrefour Brasil, incorpora as ações da subsidiária brasileira, fechando assim seu capital na B3. A assembleia começou nesta sexta às 11h30, e foi online.

Antes do encontro, os votos remotos computados até ontem indicavam que a maioria era contrária a proposta da matriz na França. Pelo mapa previamente divulgado, detentores de 221,2 milhões de ações ordinárias (ON, as que dão direito a voto) eram contrários. Já investidores com 199,7 milhões de papéis eram favoráveis.

Contudo, havia 93,9 milhões de ações com direito a voto na assembleia hoje nas mãos de acionistas que ainda não enviaram seus votos, o que indicava chance de mudar o placar desfavorável para os franceses. E foi o que de fato acabou acontecendo.

Na proposta, o Carrefour França propõe pagar R$ 8,50 por ação para fechar o capital da subsidiária brasileira. Com a insatisfação dos minoritários, sobretudo de investidores estrangeiros, os franceses tiveram que elevar no começo do mês o preço proposto, que antes era de R$ 7,70.

Os minoritários que aceitarem participar da operação de fechamento de capital têm três opções: vender as ações que possuem e receber 100% em dinheiro; receber 100% em ações do Carrefour França; combinação de dinheiro e ações da matriz.

