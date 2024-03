ACLF Empreendimentos anuncia construção de centros de comércio e serviços em Paulista, na RMR

A- A+

Utilizando o conceito do novo urbanismo, a ACLF Empreendimentos anunciou, nesta terça-feira (19), que pretende construir, no município do Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), quatro centros de comércio e serviços chamados de “comunidades planejadas” na Estrada do Frio, no Nobre, na Praia da Conceição e no terreno Votorantim, no bairro de Maria Farinha.



Os espaços estarão localizados próximos aos empreendimentos habitacionais e comerciais da construtora. “A ideia é a gente não fazer mais o shopping da forma que a gente fez no Paulista North Way. É espalhar pela cidade ao longo das vias, com fachadas ativas, ou seja, lojas dando para a rua, calçadas com 7 a 10 metros de largura e muita arborização”, afirmou o presidente da ACLF Empreendimentos, Avelar Loureiro Filho.



A ideia, explicou ele, é fazer shoppings a céu aberto. Os espaços serão privados, mas de uso público, como os centros de compras. Segundo Loureiro, o shopping foi um fator gerador de movimentação econômica e social para Paulista. “A gente quer que os serviços e o comércio não fiquem concentrados em lugares fechados, que fiquem no nível da rua”, reiterou ele.



Com a integração, o objetivo é de que a população consiga morar, trabalhar, estudar e fazer atividades de lazer no município. “Quando fazemos essas comunidades planejadas é para que a população não tenha o deslocamento ou que seja o mínimo possível. Com isso, você contribui para o trânsito, e para a qualidade de vida das pessoas”, comentou o presidente.

Minha Casa, Minha Vida

Com inovação e preços atrativos, a construtora lançou, em janeiro de 2023, o empreendimento Minha Casa, Minha Vida, Alameda dos Corais, na Praia da Conceição, em Paulista. O conceito em que a construtora e incorporadora aposta é o de condomínio clube, com piscina (para adultos e infantil), campo de futebol, área para outras práticas esportivas e espaço para contemplação, entre outros atrativos.



O empreendimento Alameda dos Corais terá cinco torres de 15 pavimentos cada, sendo 60 apartamentos por torre e 4 apartamentos de 50 m² por andar. No local, serão implantadas áreas de lazer, salão de festas, pet place, redário e espaço de jogos lúdicos para as crianças. Os apartamentos têm dois quartos, sendo um suíte. Além disso, o empreendimento tem dois elevadores por bloco, estacionamento para carros e motos, além de bicicletário.



“A gente conseguiu juntar três coisas: um bom produto, uma boa localização e um preço que não existe para esse tipo de empreendimento. Basicamente a gente criou um novo mercado”, comentou o presidente que ainda complementou que, para esse desenvolvimento, três aspectos são importantes: tecnologia, processo e escala.



Fundada há 24 anos, a ACLF Empreendimentos nasceu com o objetivo de promover uma requalificação urbana em Paulista e no Litoral Norte pernambucano. Na região, a empresa construiu 18 empreendimentos (com 7.482 unidades habitacionais) e o Paulista North Way Shopping.

Em 2023, a empresa estreou no Recife com o lançamento do Belém Boulevard (Campo Grande) e anunciou a expansão dos negócios para as cidades médias do interior que se destacam como centros dinâmicos do mercado imobiliário, a exemplo de Caruaru e Petrolina, entre outras.

“No Recife, a gente também vai lançar um empreendimento na Ilha do Retiro que muda a configuração do bairro. A gente vai levar 864 apartamentos. É um complexo residencial e de serviços. Acoplado sempre à residência, trazemos os serviços”, afirmou.

