A- A+

MERCADO Ações da Ambipar entram em leilão, com queda de 49% Papéis ainda não começaram a ser negociados uma hora e meia após início do pregão de quinta

As ações da Ambipar entraram em leilão e ainda não começaram a ser negociadas na B3 por conta de fortes oscilações no preço, informou a B3.

Segundo a Bolsa, as ações estão em leilão por conta do item 6.3.4 do Manual de Procedimentos Operacionais de Negociação, que trata de fortes variações no ambiente de negociações.



Um dos negociadores tentou vender quase 100 mil papéis por R$ 5,00, uma queda de 49,49% na comparação com o preço de fechamento de ontem, de R$ 9,90.

O movimento acontece após a empresa conseguir na Justiça uma proteção contra credores diante de um empréstimo de US$ 35 milhões realizado com o Deutsche Bank.

O banco estaria cobrando o pagamento de garantias vinculadas ao contrato, o que poderia levar, em última instância, a uma antecipação de débitos de até R$ 10 bilhões em operações com instituições financeiras do mercado.

Veja também