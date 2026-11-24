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INVESTIMENTOS Ações da Anthropic caem abaixo do preço de sua estreia na bolsa Os papéis da empresa americana tiveram queda de 8,6%

As ações da Anthropic despencaram nesta terça-feira (24) na Bolsa de Nova York, abaixo dos 83 dólares por ação (495 reais), o preço definido na estreia da empresa de tecnologia em Wall Street após sua histórica oferta pública inicial na semana passada.

Cerca de 10 minutos depois da abertura, os papéis da empresa americana criadora do agente de inteligência artificial Claude eram negociados a 80,14 dólares (478,45 reais), com queda de 8,6%.

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