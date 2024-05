Ações da Braskem caem 16% após Adnoc desistir de oferta de compra

A- A+

As ações da Braskem (BRKM5) chegaram a despencar 16,27% e atingir a mínima de R$ 19,30 nesta segunda (6) após a notícia de que a Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), estatal de petróleo de Abu Dhabi, desistiu de comprar a fatia da Novonor (antiga Odebrecht) na empresa. Por volta das 16h20, os papéis caíam 14,53% e eram negociados a R$ 19,70. A empresa petroquímica tem a Petrobras com 47% do capital votante e a Novonor com 50,1% das ações.

A informação foi dada pela própria Braskem em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Em novembro do ano passado, a Adnoc fez uma nova oferta para comprar a fatia da Novonor na Braskem. O valor anunciado na época foi de R$ 10,5 bilhões. Desde então, os árabes passaram a analisar as operções enquanto a Petrobras fazia um due dilligence na Braskem.

