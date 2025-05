Ações da CSN e CSN Mineração despencam nesta sexta-feira (9)

A- A+

As ações da CSN (CSNA3) e da CSN Mineração (CMIN3) operaram em forte queda nesta sexta-feira (9), refletindo a reação do mercado aos balanços financeiros divulgados pelas companhias na noite anterior. Por volta das 11h10, os papéis da CSN recuavam 6,85%, cotados a R\$ 8,97, enquanto os da subsidiária de mineração caíam 6,03%, a R\$ 5,77.

Apesar da reação negativa, os resultados foram avaliados como mistos por analistas. Segundo relatório do Goldman Sachs, o mercado já esperava uma resposta neutra a negativa, com atenção voltada principalmente para a contínua queima de caixa e os desafios relacionados à redução da alavancagem financeira.

O Bradesco BBI, por sua vez, destacou que a CSN apresentou um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R\$ 2,509 bilhões no período — 7% acima da estimativa do banco e 4% superior ao consenso do mercado. O desempenho foi impulsionado por resultados mais robustos do que o previsto nas divisões de minério de ferro e aço.

A companhia também manteve sua projeção de produção entre 42 e 43,5 milhões de toneladas para 2025. A divisão de aço, embora afetada por volumes sazonalmente mais fracos, surpreendeu positivamente com vendas acima do esperado e custos de produção estáveis, resultando em um Ebitda de R\$ 485 milhões e margem de 8%.

Por outro lado, a área de cimento foi apontada como o ponto fraco do balanço. De acordo com o BBI, os resultados ficaram abaixo das expectativas, impactados por um ambiente de concorrência mais acirrada, o que pressionou os preços praticados pela empresa.

