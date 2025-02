A- A+

MERCADO Ações da Eletrobras sobem após acordo com a União Em Nova York, as ADRs da empresa têm alta de 3%

As ADRs (recibos de ações) da Eletrobras chegaram a registrar 3% de alta no pré-mercado (antes da abertura regular) do mercado na Bolsa de Nova York, valendo US$ 6,60.

O movimento acontecia após a resolução de um acordo entre a União e a Eletrobras na noite de ontem, como antecipou o colunista do Globo Lauro Jardim.



Pela negociação, a União deve por fim ao processo impetrado em 2023 no STF, que questionava a privatização da empresa.

Em troca, o governo terá três cadeiras no conselho de administração da empresa. Já a Eletrobras será desobrigada a aportar recursos no projeto da Usina Nuclear de Angra 3, em Angra dos Reis, mas terá de aportar cerca de R$ 2,4 bi na extensão da vida útil da primeira central do complexo, a Usina de Angra 1.

Ontem, os papéis da empresa no Brasil fecharam em queda de 0,53%, aos R$ 37,25.

