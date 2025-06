A- A+

Negócios Ações da JBS estreiam com valorização na Bolsa de Nova York Companhia deu sequência ao processo de dupla listagem de seus papéis nesta sexta

As ações da JBS, processadora global de carnes, estreiam com alta na Bolsa de Nova York. Pouco depois das 12h, os papéis subiam 2,78% sendo cotados a US$ 14,44.

Os papéis da JBS começaram a ser negociados nesta sexta-feira na New York Stock Exchange (NYSE), dando sequência ao processo de dupla listagem da empresa. O código de negociação é JBS.

Na B3, a JBS passou a negociar, desde a última segunda-feira, Brazilian Depositary Receipts (BDRs), que são recibos de ações de empresas listadas em bolsas do exterior. As ações da JBS deixaram de ser negociadas no pregão brasileiro na sexta-feira passada.

Analistas da Genial Investimentos avaliam a transição para a bolsa americana como uma oportunidade de valorização dos papéis. A expectativa dos analistas da Genial é de que a nova estrutura traga maior visibilidade à companhia em mercados de capitais mais líquidos, como o americano, atraindo mais investidores.

Já os analistas do Itaú BBA destacam o fortalecimento da governança corporativa da JBS, que passará a estar sujeita ás regulaões da Securities and Exchange Commission, a agência reguladora do mercado de capitais dos EUA, aumentando a transparência e a credibilidade da companhia junto ao mercado.

No dia 23 de maio, em assembleia geral extraordinária, os acionistas minoritários da companhia aprovaram a proposta de dupla listagem da empresa, criada setenta e dois atrás. Há lguns anos, a JBS vinha tentando negociar seus papéis na bolsa americana com o objetivo de destravar valor, adequar a estrutura de capital ao seu perfil global e ampliar a capacidade de investimento.

Em 2016, o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o maior acionista fora da família Batista, votou contra a negociação de papéis da empresa nos Estados Unidos. Desta vez, o bancos se absteve da votação dos acionistas minoritários sobre a dupla listagem.

"Com a dupla listagem, buscamos uma estrutura que reflita melhor nossas operações internacionais diversificada. Com maior acesso a investidores e a juros mais competitivos, o o objetivo é amplar a capacidade de financiar o crescimento a um menor custo, acelerando a estratégia de diversificação", explicou em nota o CFO da JBS, Guilherme Cavalcanti.

Negócios de mais de R$ 400 milhões

Em 2025, conforme levantamento da consultoria Elos Ayta, até 6 de maio, os papéis da JBS movimentaram, em média, R$ 421,3 milhões por dia no mercado à vista da B3. Trata-se do maior nível de liquidez da empresa desde 2019. Esse volume representa 2,19% de todo o volume financeiro médio diário da B3 neste ano.

— Com a saída das ações JBS, o mercado brasileiro perde um de seus principais motores de liquidez. A retirada de um pleyer que responde por mais de R$ 420 milhões por dia não passará despercebida — disse Einar Rivero, da Elos Ayta e responsável pelo levantamento.

Atualmente, o volume total negociado na bolsa brasileira diariamente chega a R$ 19,2 bilhões, ainda bem abaixo do pico de R$ 28,5 bilhões registrado em 2021, segundo a Elos Ayta.

