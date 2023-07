A- A+

Mercado Ações da Meta disparam após receitas superarem previsões Dona do Facebook diz que, para o trimestre atual, expectativa de faturamento fica entre US$ 32 bilhões e US$ 34,5 bilhões

As ações da Meta tiveram uma forte alta após a empresa anunciar receitas que superaram as estimativas dos analistas, demonstrando que o gigante das redes sociais está obtendo sucesso ao atrair anunciantes para o seu novo formato de vídeo curto chamado Reels.

As ações fecharam com alta de 1,39%, a US$ 298, mas subiam mais de 4% no after market, após a divulgação do resultado.

De acordo com um comunicado da empresa, a receita no atual trimestre ficará entre US$ 32 bilhões e US$34,5 bilhões.

Os analistas haviam previsto US$31,2 bilhões. No segundo trimestre, a receita foi de US$32 bilhões, comparada com as projeções médias dos analistas, que era de US$31,1 bilhões.

