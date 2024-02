A- A+

NEGÓCIOS Ações da Meta, dona do Facebook, disparam 18%, após divulgação de resultado Salto antes da abertura das Bolsas americanas reflete crescimento da receita e anúncio de distribuição de dividendos. Amazon sobe 7%. Valor de mercado das duas empresas juntas sal

Os valores de mercado da Meta e da Amazon deram um salto de quase US$ 280 bilhões antes mesmo da abertura das bolsas em Nova York, depois que as duas gigantes de tecnologia divulgaram lucros mais fortes do que o esperado.

As ações da Meta deram um salto de 18% no pré-mercado e a da Amazon subiram quase 7%.

Os lucros do quarto trimestre foram impulsionados por dezenas de milhares de cortes de empregos e vendas fortes que superaram as estimativas dos analistas.

A Meta, que demitiu 22% de seus funcionários em 2023, revelou planos de recompra de ações no valor de US$ 50 bilhões e anunciou seu primeiro dividendo trimestral, uma sinalização para os investidores de que tem dinheiro de sobra e um motivo para eles manterem o papel em suas carteiras.

A Amazon divulgou seu melhor crescimento de vendas on-line desde o início da pandemia, com tempo de envio mais rápido.

A empresa – que iniciou a maior rodada de demissões de sua história em 2022 e cortou 35.000 pessoas no ano passado – disse que mais cargos serão eliminados em seus negócios de Prime Video, estúdios e Twitch.

"Essa nova disciplina de custos está valendo a pena para os investidores e essas empresas foram capazes de reduzir negócios menos produtivos e, ao mesmo tempo, investir algumas dessas economias nas áreas de crescimento mais rápido" disse Gil Luria, da D.A. Davidson. "Ao mesmo tempo, essas empresas conseguiram acelerar o crescimento das receitas, aumentando significativamente as margens".

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, disse que, apesar dos resultados fortes, ainda está relutante em voltar a investir pesado novamente.

"A principal coisa que me impede de fazer isso é que, neste momento, sinto que realmente comecei a pensar que operamos melhor como uma empresa mais enxuta - disse ele na quinta-feira após a divulgação dos resultados, depois do fechamento das bolsas."

E acrescentou:

"Sempre há essas dúvidas sobre adicionar algumas pessoas aqui ou ali para fazer algo, e acho que estou mais atento a quanto essas coisas vão se somando."

Zuckerberg deve receber cerca de US$ 700 milhões por ano com os primeiros dividendos da empresa, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Durante anos, a Meta e a Amazon reinvestiram os lucros nas empresas, alimentando a onda de contratações e expandindo para novas tecnologias e linhas de negócios. A estratégia ficou cada vez mais evidente na esteira da pandemia de Covid-19, quando ambas as empresas gastaram agressivamente.

O número de funcionários da Meta aumentou 30% em 2020 e outros 23% em 2021, enquanto direcionava toda a empresa para um investimento maciço em tecnologia de realidade aumentada e virtual, apelidada de Metaverso.

A Amazon, por sua vez, dobrou o tamanho de sua rede de logística para atender à demanda durante a pandemia e aumentou sua força de trabalho em quase 30% em 2022, antes de reduzir as contratações e a construção de novas instalações.

A questão agora é saber se versões mais enxutas e mais focadas da Meta e da Amazon podem continuar a se empenhar nos avanços tecnológicos ousados e ambiciosos que as tornaram famosas.

No caso da Meta, isso inclui gastar agressivamente em avanços de inteligência artificial, tanto em IA generativa quanto nas tecnologias de fundo para ajudar a alimentar seus produtos de mídia social e potencializar a segmentação de anúncios.

Zuckerberg também continua comprometido com os fones de ouvido de realidade virtual (RV) e realidade aumentada (RA), mas a divisão Reality Labs da empresa, que desenvolve esse tipo de tecnologia, ainda perdeu US$ 16 bilhões em 2023.

Zuckerberg contou que planeja manter o crescimento do número de funcionários "relativamente mínimo" para 2024 e além, apesar das ambições grandiosas:

"Até chegarmos a um ponto em que nossa capacidade de execução esteja realmente abaixo do nível da água, quero manter as coisas enxutas porque acho que essa é a coisa certa a fazer culturalmente."

O CEO da Amazon, Andy Jassy, disse que a empresa diminuiu o custo por pedido de entrega em US$ 0,45 em 2023, a primeira redução em cinco anos, e prometeu continuar buscando maneiras de reduzir ainda mais esses custos.

A Amazon anunciou na quinta-feira que teve um lucro líquido de US$ 30,4 bilhões em 2023, com a empresa fechando no azul e deixando para trás o prejuízo de R$ 2,7 bilhões em 2022.

O diretor financeiro Brian Olsavsky acrescentou que a empresa seria cautelosa com relação a novos investimentos:

"Onde pudermos encontrar eficiências e fazer mais com menos, faremos isso também."

