A- A+

Big tech Ações da Meta, dona do Facebook disparam 20%, maior alta diária em quase uma década Zuckerberg diz que usará inteligência artificial para aprimorar recomendação de conteúdo e quer aumentar receita com serviços de mensagens

As ações da Meta, dona do Facebook e do Instragram, dispararam 20% na abertura do mercado em Nova York, o maior salto diário desde 2013, após a empresa ter divulgado resultados acima do previsto e de seu fundador Mark Zuckerberg ter afirmado que 2023 seria “o ano da eficiência” na empresa.

Após dedicar os últimos meses a planejar um futuro distante para a empresa no metaverso, Zuckerberg finalmente colocou o foco nos problemas de curto prazo e, em conferência com analistas após a divulgação do balanço financeiro da empresa, afirmou que suas plataformas vão ser mais eficientes em mostrar aos usuários os vídeos relevantes na hora certa e que pretende, finalmente, obter receitas significativas com os seus serviços de mensagem.

Além do messenger do Facebook, a Meta é dona do WhatsApp.

Zuckerberg afirmou ainda que a empresa está usando inteligência artificial para aprimorar a recomendação de conteúdos e, assim, tornar a plataforma mais atrativa para usuários e anunciantes. Ele reconheceu que há uma queda na verba publicitária mas citou setores que estão ampliando investimentos em propaganda, como saúde e turismo.

Se a disparada das ações na manhã desta quinta-feira se confirmar até o fim do dia, a empresa terá adicionada nada menos do que US$ 237 bilhões em seu valor de mercado desde novembro, quando as cotações atingiram suas mínimas. Desde então, as ações já subiram mais de 100%.

Ainda assim, as cotações estão ainda 60% abaixo do seu pico, em 2021.

Veja também

Zona do Euro BCE volta a aumentar taxas de juros e anuncia novas altas