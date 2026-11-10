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Negócios

Ações da Nvidia ampliam queda e empresa já perde quase US$ 400 bi em valor de mercado em dois dias

Caso do CEO da empresa com suposta espiã chinesa teria ajudado a viabilizar o envio de pelo menos US$ 7,5 bilhões em chips para companhias na China, diz site The Information

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Há preocupações com as consequências do relacionamento extraconjugal do CEO Jensen Huang com uma empresária chinesa apontada como suposta espiã de PequimHá preocupações com as consequências do relacionamento extraconjugal do CEO Jensen Huang com uma empresária chinesa apontada como suposta espiã de Pequim - Foto: Sam Yeh / AFP

As ações da Nvidia ampliaram as perdas nesta terça-feira e podem levar a Nividia a perder US$ 400 bilhões em valor de mercado em dois dias, segundo a agência Reuters.

Há preocupações com as consequências do relacionamento extraconjugal do CEO Jensen Huang com uma empresária chinesa apontada como suposta espiã de Pequim.

O relacionamento do executivo com Alice Huang teria ajudado a viabilizar o envio de pelo menos US$ 7,5 bilhões em chips da Nvidia para empresas chinesas, informou o The Information nesta terça-feira, citando duas pessoas que a conhecem. Alice Huang e Jensen Huang não são parentes.

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As acusações intensificaram o escrutínio sobre as práticas de governança da Nvidia, o cumprimento das regras de controle de exportações e a dependência da companhia em relação à liderança de Huang.

As denúncias também aumentaram a apreensão dos investidores sobre se os gastos com infraestrutura de inteligência artificial (IA) e o retorno ainda incerto do investimento.

As ações da Nvidia caíram mais de 5%, depois de recuarem 4,3% na segunda-feira, quando a empresa perdeu US$ 192,08 bilhões em valor de mercado. A queda desta terça-feira colocou outros aproximadamente US$ 221 bilhões em risco, caso as perdas se mantenham.

O conselho de administração da Nvidia iniciou uma investigação interna no domingo, enquanto o FBI apura se Huang, de 63 anos, foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira. Huang disse a funcionários que foi infiel à esposa, mas não forneceu detalhes sobre o relacionamento.

Alice Huang, também conhecida como Huang Le, construiu, junto com o marido e a irmã, uma rede de empresas na China e em Cingapura para adquirir chips da Nvidia, informou o The Information.

No centro dessa rede estava a Shanghai Century Litong, empresa sediada na China que obteve, em 2023, o status de parceira preferencial de serviços de computação em nuvem da Nvidia, o que lhe garantia acesso prioritário aos chips da companhia, segundo a reportagem.

Quando os pedidos de chips da Nvidia sujeitos às restrições americanas de exportação enfrentavam obstáculos, Alice Huang recorria a seus contatos na Nvidia e entre os distribuidores da empresa para garantir o fornecimento.

Com isso, teria ajudado a levar para a China cerca de 240 mil chips dos modelos H100, H200 e alguns A100, de acordo com a reportagem.

A Century Litong alugava capacidade computacional e operava centros de processamento de dados que utilizavam chips da Nvidia, inclusive alguns cuja venda para a China era proibida.

Parte desses chips acabou sendo utilizada por empresas chinesas como Alibaba e Tencent, disse o The Information.

Alice Huang também ocupava um cargo executivo na Megaspeed, empresa registrada em Cingapura e ligada à Century Litong.

A companhia foi investigada pelas autoridades americanas por causa do envio de chips da Nvidia do Sudeste Asiático para a China, segundo a reportagem.

A Nvidia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. Alibaba, Tencent, Megaspeed e Shanghai Century Litong também não estavam disponíveis para comentar fora do horário comercial regular.

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