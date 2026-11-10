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Negócios Ações da Nvidia ampliam queda e empresa já perde quase US$ 400 bi em valor de mercado em dois dias Caso do CEO da empresa com suposta espiã chinesa teria ajudado a viabilizar o envio de pelo menos US$ 7,5 bilhões em chips para companhias na China, diz site The Information

As ações da Nvidia ampliaram as perdas nesta terça-feira e podem levar a Nividia a perder US$ 400 bilhões em valor de mercado em dois dias, segundo a agência Reuters.

Há preocupações com as consequências do relacionamento extraconjugal do CEO Jensen Huang com uma empresária chinesa apontada como suposta espiã de Pequim.

O relacionamento do executivo com Alice Huang teria ajudado a viabilizar o envio de pelo menos US$ 7,5 bilhões em chips da Nvidia para empresas chinesas, informou o The Information nesta terça-feira, citando duas pessoas que a conhecem. Alice Huang e Jensen Huang não são parentes.

As acusações intensificaram o escrutínio sobre as práticas de governança da Nvidia, o cumprimento das regras de controle de exportações e a dependência da companhia em relação à liderança de Huang.

As denúncias também aumentaram a apreensão dos investidores sobre se os gastos com infraestrutura de inteligência artificial (IA) e o retorno ainda incerto do investimento.

As ações da Nvidia caíram mais de 5%, depois de recuarem 4,3% na segunda-feira, quando a empresa perdeu US$ 192,08 bilhões em valor de mercado. A queda desta terça-feira colocou outros aproximadamente US$ 221 bilhões em risco, caso as perdas se mantenham.

O conselho de administração da Nvidia iniciou uma investigação interna no domingo, enquanto o FBI apura se Huang, de 63 anos, foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira. Huang disse a funcionários que foi infiel à esposa, mas não forneceu detalhes sobre o relacionamento.

Alice Huang, também conhecida como Huang Le, construiu, junto com o marido e a irmã, uma rede de empresas na China e em Cingapura para adquirir chips da Nvidia, informou o The Information.

No centro dessa rede estava a Shanghai Century Litong, empresa sediada na China que obteve, em 2023, o status de parceira preferencial de serviços de computação em nuvem da Nvidia, o que lhe garantia acesso prioritário aos chips da companhia, segundo a reportagem.

Quando os pedidos de chips da Nvidia sujeitos às restrições americanas de exportação enfrentavam obstáculos, Alice Huang recorria a seus contatos na Nvidia e entre os distribuidores da empresa para garantir o fornecimento.

Com isso, teria ajudado a levar para a China cerca de 240 mil chips dos modelos H100, H200 e alguns A100, de acordo com a reportagem.

A Century Litong alugava capacidade computacional e operava centros de processamento de dados que utilizavam chips da Nvidia, inclusive alguns cuja venda para a China era proibida.

Parte desses chips acabou sendo utilizada por empresas chinesas como Alibaba e Tencent, disse o The Information.

Alice Huang também ocupava um cargo executivo na Megaspeed, empresa registrada em Cingapura e ligada à Century Litong.

A companhia foi investigada pelas autoridades americanas por causa do envio de chips da Nvidia do Sudeste Asiático para a China, segundo a reportagem.

A Nvidia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. Alibaba, Tencent, Megaspeed e Shanghai Century Litong também não estavam disponíveis para comentar fora do horário comercial regular.

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