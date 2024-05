A- A+

negócios Ações da Petrobras negociadas em NY têm queda de até 9% nesta quarta-feira (15) Cotações reagem à demissão de Jean Paul Prates do comando da estatal

Um dia após o presidente Lula ter demitido Jean Paul Prates do comando da Petrobras, os recibos de ações da estatal negociados em Nova York operam em queda de até 9% nesta quarta-feira. As perdas ocorrem nas negociações prévias à abertura da Bolsa, num momento de pouco volume de operações ainda.

As cotações refletem as incertezas dos analistas sobre o futuro da estatal. A engenheira Magda Chambriard, ex-diretora geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP) durante o governo Dilma Rousseff e funcionária de carreira da Petrobras foi indicada para presidir a estatal.

O Conselho de Administração da Petrobras se reúne às 11h desta quarta-feira para deliberar sobre a escolha de um CEO interino. O processo de sucessão deve demorar cerca de dois meses, para cumprir todos os ritos de governança da estatal.

Este ano, as ações da Petrobras acumulam alta de 17,7% na Bolsa de Valores de São Paulo.

