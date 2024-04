Ações da Petrobras sobem depois de anúncio de dividendos extras

A- A+

Com o anúncio pelo conselho de administração da Petrobras de aprovação da distribuição de 50% dos dividendos extraordinários, os papéis da petrolífera entraram em leilão às 14h31 desta quinta-feira.

O mecanismo é ativado quando há uma forte oscilação em um papel. As ações só voltaram a ser negociados às 15h03.

Por volta das 14h31, as ações ordinárias (PETR3, com direito a voto) avançavam a 1,18%, enquanto as preferenciais (PETR4, sem direito a voto) tinham alta de 0,78%. Às 15h15, alguns minutos depois do retorno das negociações, as ações ordinárias avançavam 2,03%, enquanto as preferenciais alcançavam alta de 2,18%.

O sinal positivo acompanhava a cotação do barril do petróleo tipo Brent. Os contratos futuros para junho tinham alta de 0,45%, a US$ 88,43.

