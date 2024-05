Ações da Petrobras sobem na Bolsa; nova presidente tomou posse nesta sexta (24)

A- A+

As ações da Petrobras sobem nesta sexta (24), após o conselho da estatal aprovar a posse de Magda Chambriard como nova diretora-presidente da companhia. Por volta das 10h10, as ações ordinárias (PETR3, com direito a voto) operavam em alta de 0,47% e as preferenciais (PETR4, sem direito a voto) recuavam 0,84%.

Madga toma posse dos dois cargos nesta sexta. Ela assume a posição de CEO após a demissão de Jean Paul Prates na semana passada, um movimento que o mercado interpretou como intervenção estatal na companhia. A Petrobras chegou a perder R$ 46,5 bilhões em valor de mercado na bolsa.

A nova CEO assume com a missão de expandir os investimentos da Petrobras em diversas áreas, como refinarias, fertilizantes, e na indústria naval. Umas das queixas de Lula à gestão de Prates era que as obras estavam caminhando muito devagar.

