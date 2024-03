A- A+

NEGÓCIOS Ações da Reddit disparam 48% em sua estreia na Bolsa de Nova York Os papéis da empresa fecharam a US$ 50,44, bem acima do preço fixado na Oferta Pública Inicial de US$ 34

As ações da Reddit subiram 48% em sua estreia na Bolsa de Nova York, acima do preço de sua Oferta Pública Inicial (IPO), fixada em US$ 34 por ação. Os papéis da empresa de mídia social sediada em São Francisco fecharam a US$ 50,44, um dia depois que a empresa e alguns de seus acionistas levantaram US$ 748 milhões em uma oferta com preço no topo.

O IPO da Reddit é o quarto maior em uma bolsa dos EUA em 2024, com o mercado de vendas de ações ainda se recuperando após dois dos anos mais lentos em uma década. A listagem bem-sucedida deve ser o estopim para as empresas de tecnologia cujos planos de oferta de ações estão suspensos.

A revolução da Inteligência artificial estava no centro da proposta de valor da Reddit aos investidores, já que as empresas estão de olho nas altas recordes de ações como a da fabricante de chips Nvidia.

"Os grandes modelos de linguagem precisam de dados", disse a diretora de operações da Reddit, Jennifer Wong, à Bloomberg TV. Ela descreveu os 19 anos de "experiência humana organizada por tópico, com moderação e relevância - o que é incrivelmente importante para a criação de um recurso de bate-papo e o frescor das informações. Essa é uma área em que vemos oportunidades".

O esforço de mais de dois anos da Reddit para ser listada em bolsa reflete os altos e baixos do mercado, começando com seu registro confidencial inicial em 2021, quando os IPOs nas bolsas dos EUA estabeleceram um recorde histórico de US$ 339 bilhões, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Os IPOs nos EUA caíram desde então, atingindo apenas US$ 26 bilhões no ano passado, mostram os dados.

US$ 8 bi em valor de mercado

As ações da empresa chegaram a saltar até 70% em seu primeiro dia. O preço de fechamento de US$ 50,44 cada uma dá a ela um valor de mercado de US$ 8 bilhões com base nas ações em circulação listadas em seus registros junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

Incluindo opções de ações e unidades de ações restritas, a avaliação totalmente diluída da Reddit está mais próxima de US$ 9,5 bilhões, um pouco abaixo da cifra de US$ 10 bilhões que havia alcançado em uma rodada de financiamento em 2021.

Mandeep Singh, analista sênior do setor da Bloomberg Technology, argumentou, mesmo antes da precificação, que a empresa poderia valer até US$ 10 bilhões.

O IPO da Reddit supera as grandes listagens feitas em setembro pelas empresas de tecnologia americanas Instacart, que levantou US$ 660 milhões, e Klaviyo, com uma oferta de US$ 659 milhões. Embora esses IPOs, juntamente com a oferta de US$ 5,23 bilhões da designer britânica de chips Arm Holdings - a maior de 2023 - não tenham conseguido lançar uma corrida de listagens, o mercado se aqueceu desde então.

Cerca de US$ 8,8 bilhões foram levantados este ano por meio de IPOs nas bolsas de valores dos EUA, segundo os dados. Isso representa um aumento de cerca de 152% em relação ao mesmo período do ano passado.

A forte apresentação da Reddit dá uma indicação da temperatura do mercado para outros candidatos ao IPO, como a Rubrik, uma startup de segurança de dados apoiada pela Microsoft, e a Waystar Technologies, uma empresa de pagamentos de serviços de saúde.

O IPO foi liderado por Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co. e Bank of America. As ações do Reddit estão sendo negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo RDDT.

Grande parte do entusiasmo dos investidores com o Reddit pode ser atribuída a seus negócios relacionados à IA.

A Reddit disse que está nos estágios iniciais de permitir que terceiros licenciem o acesso a dados na plataforma, inclusive para treinar modelos de inteligência artificial. A empresa disse que, em janeiro, firmou acordos de licenciamento de dados com um valor de contrato agregado de US$ 203 milhões e prazos que variam de dois a três anos. Ela espera um mínimo de US$ 66,4 milhões de receita com esses contratos este ano, de acordo com os registros.

A Reddit também anunciou um acordo com o Google, permitindo que os produtos de IA da gigante de tecnologia usem os dados da Reddit para aprimorar sua tecnologia. Grandes modelos de linguagem geralmente precisam de grandes quantidades de conteúdo gerado por humanos para serem aprimorados.

As ideias e os pensamentos humanos originais devem se tornar mais valiosos à medida que o conteúdo se torna cada vez mais gerado pela IA, disse Wong à Bloomberg TV.

"Se você pensar bem, quando um carro novo é lançado, quem vai avaliá-lo?", disse ela. "Uma família de seis pessoas na vida real pode dizer como é dirigir esse carro. Isso sempre será valioso."

