Negócios Ações da Vale recuam, mas analistas ignoram prejuízo no 4º trimestre de 2025 Mineradora informou, na noite de quinta-feira, que teve prejuízo de R$ 21 bilhões no quarto trimestre, levando o lucro líquido de 2025 para R$ 13,8 bilhões, 56% abaixo de 2024

As ações da mineradora Vale são negociadas em queda na B3 nesta sexta-feira, em linha com o recuo nas cotações do minério de ferro, mas analistas de mercado ignoraram o prejuízo de R$ 21 bilhões do quarto trimestre, que levou o resultado de 2025 para um lucro líquido de R$ 13,8 bilhões, 56% abaixo de 2024. Por volta de 14h45, as ações da Vale caíam 2,4%, a R$ 87,10.

Ao divulgar ao mercado o balanço financeiro, na noite de quinta-feira, a Vale explicou que o prejuízo do último trimestre do ano passado se deveu a baixas contábeis – quando, conforme as regras de contabilidade, as empresas passam para o balanço variações para baixo ou para cima no valor de ativos, receitas e gastos futuros etc.

Uma das baixas, de R$ 15,5 bilhões, se deveu à avaliação de minas de níquel da Vale Base Metals (VBM), no Canadá, por causa da tendência de queda nas cotações do minério. Outra, do mesmo valor, ao registro de pagamento de tributos no balanço. Esse tipo de ocorrência costuma ser ignorado, em parte, porque pode ter pouco efeito na geração de receitas e caixa, como foi o caso da Vale.

Indicadores operacionais

O “Ebitda proforma”, uma das medidas contábeis da geração de caixa de uma empresa, foi de R$ 26,1 bilhões no quarto trimestre, alta de 8% ante igual período de 2024.

Em 2025 como um todo, somou R$ 88,2 bilhões, alta de 6% ante 2024, na esteira do avanço da produção de minério de ferro, para 336 milhões de toneladas, maior nível desde 2018, o que devolveu a Vale para o posto de maior produtora da matéria-prima no mundo.

O custo de produção caiu e, com a maior geração de caixa, a mineradora reduziu sua dívida líquida para US$ 15,6 bilhões no encerramento do ano, 5% abaixo do que estava no fim do terceiro trimestre de 2025.

Bancos e corretoras, como BTG Pactual, Itaú, Santander e Genial Investimentos, destacaram o bom desempenho operacional em relatórios divulgados nesta sexta-feira. Indicadores operacionais, como geração de caixa, produção e custos vieram melhores do que as projeções.

“No front da produção, aplaudimos o desempenho operacional da Vale, entregando 336 milhões (de produção de minério de ferro) em 2025, superando levemente o limite superior da meta”, escreveram no relatório os analistas Leonardo Correa e Marcelo Arazi, do BTG Pactual.

Incidente em Ouro Preto (MG)

Outro ponto que não parece preocupar os analistas de mercado é o incidente, com vazamento de água e sedimentos, no Complexo Minerário de Fábrica, em Ouro Preto (MG), no fim de janeiro.

Houve apenas uma pergunta sobre o caso na teleconferência da mineradora para apresentar os resultados financeiros aos analistas.

Segundo o presidente da Vale, Gustavo Pimenta, a mineradora está trabalhando na limpeza da unidade, que deverá estar apta a voltar à operação daqui a duas ou três semanas. Depois disso, a retomada dependerá da liberação das autoridades governamentais.

– Nosso foco hoje integral é realmente cuidar dessa limpeza e colocar os locais em condições operacionais. E aí vamos ter uma discussão sobre o tempo desse retorno – afirmou Pimenta, minimizando os impactos da paralisação sobre a produção da companhia como um todo e frisando que não houve rompimento de barragem nem vazamento de rejeitos.

– Essas são operações que têm naturalmente um volume de produção menor neste período do ano, que é um período chuvoso.

