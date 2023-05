A- A+

eua Ações de bancos regionais dos EUA desabam até 50% com mais uma instituição à beira de quebrar PacWest diz que está em busca de compradores. Setor sofre as consequências do maior aperto de juros do país desde a década de 1980

O PacWest Bancorp tornou-se o mais recente foco de preocupação dos investidores com a saúde dos bancos regionais dos Estados Unidos, perdendo quase metade de seu valor nas negociações de pré-mercado, um dia depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que as autoridades estavam mais perto de conter a turbulência que afetou quatro instituições bancárias este ano.

A queda do valor de mercado do banco foi provocada por uma reportagem da Bloomberg News de que o PacWest está considerando opções estratégicas, incluindo uma venda. A confirmação do banco de que foi abordado por vários investidores em potencial não foi suficiente para amenizar as preocupações, deixando as ações em queda de até 48% no início do pregão de terça-feira (2).

O PacWest não é o único banco regional dos EUA sob ataque. As ações do Western Alliance Bancorp caíram até 24% nas negociações de pré-mercado, enquanto os papéis do Comerica Inc. e do Zions Bancorp caíram 7% cada.

